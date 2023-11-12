هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة العامة للتنبؤات الجوية والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم تسود أجواء غائمة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث توجد سحب منخفضة ومتوسطة بجانب وجود أمطار متفاوتة في الشدة على مناطق عديدة.



وأضاف “شاهين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر2”، اليوم الأحد، أن الأمطار ستكون متوسطة وقد تكون غزيرة في بعض الأماكن، موضحًا أن غزارة الأمطار ستكون على فترات متقطعة من اليوم ومتوقع أن تسجل الظمى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 27 والـ 28 درجة مئوية.



وأشار مدير الإدارة العامة للتنبؤات الجوية والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم تسود أجواء معتدلة على معظم الأنحاء، بينما يسود طقس حار على المناطق الجنوبية، لافتًا إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل.



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وحذر مدير الإدارة العامة للتنبؤات الجوية والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين من تشغيل المراوح والتكييفات خلال فترة المساء لأن هذه الفترة فترة تقلبات جوية ويكثر بها الإصابة بنزلات البرد، مشيرًا إلى أن التقلبات الجوية مستمرة على مدار الـ 3 أيام المقبلة، فهناك احتمالية لعودة الأمطار مرة أخرى على القاهرة ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري يومي الثلاثاء والأربعاء.