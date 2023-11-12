أجواء شتوية وبرد قارس.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

يشهد اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، برق ورعد وأمطار شديدة، وتحذر الهيئة العامة للأرصاد من حالة الطقس اليوم على كافة المحافظات.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم

وأشارت إلى تكاثر الأمطار والرعد والبرق صباحًا، ونوهت إلى أن الحالة المطرية مستمرة بدءًا من اليوم حتى الجمعة القادمة، ويرصد لكم موقع "صدى البلد" الطقس اليوم في مصر بناءً على بيان الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم.

وأوضحت الأقمار الصناعية حالة الطقس اليوم وجود تقدم ملحوظ للسحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من غرب القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، ومن المتوقع أن تستمر فرص سقوط الأمطار اليوم على مناطق متفرقة من الوجه البحرى ومدن القناه وشمال ووسط سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

ونوهت الأرصاد في بيانها عن حالة الطقس عبر "فيسبوك" عن استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من غرب القاهرة الكبرى والدلتا والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه وخليج السويس وسيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر أحيانا على بعض المناطق.

حالة الطقس

ومن المتوقع أن تشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، إعلانًا من الطقس عن بدء فصل الشتاء، وسجلت درجات الحرارة في طقس اليوم الآتي:

درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى العظمى28، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى20.

درجة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية العظمى 27 كما تسجل درجة الحرارة الصغرى 18.

درجة الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية العظمى 27، كما تسجل درجة الحرارة الصغرى 20.

درجة الحرارة على شمال الصعيد العظمى 28، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى 17.

درجة الحرارة على جنوب الصعيد العظمى 35، كما تسجل درجة الحرارة الصغرى 22.

حالة الطقس

حالة الطقس

حالة الطقس

ومن جانبها، قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، إن التقلبات الجوية المشهورة في فصل الخريف، بدأت ما بين سقوط أمطار وانخفاض وارتفاع درجات حرارة بين فترات النهار والليل، لافتة أنه بالأمس شهدنا سقوط أمطار متفاوت الشدة من محافظة لأخرى وكانت أمطار رعدية وفقا لتوقعات الهيئة العاملة لـ الأرصاد الجوية بسبب التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت غانم، أن اليوم متوقع استمرار تأثرنا بـ التقلبات الجوية، واستمرار تأثر البلاد بإمتداد لمنخفض جوى في طبقات الجو العليا، والذى يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة بالإضافة إلى السحب الرعدية.

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية على هذه المناطق

وتابعت، أن هناك بعض مناطق الجمهورية تشهد سقوطً الأمطار، أهمها: محافظات شمال الصعيد متوقع عليهم سقوط امطار متوسطة ورعدية وبعض المناطق من الصحراء الغربية، وخلال الساعات القادمة تتقدم الأمطار إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وهى أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والتى ربما تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظات جنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية،و بعض الأماكن من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وقالت غانم، أن درجات الحرارة بدأت تنخفض خلال فترات النهار حيث أصبحت في المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 28 درجة مئوية، مضيفةً أن الأجواء خريفية يمكن وصفها مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلة على المناطق الداخلية،و تظل شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة بدأت تنخفض خلال فترات الليل مما يشعرنا بالبرودة، حيث أن الأجواء أصبحت باردة ليلًا، لافتة إلى أن كثافة الشبورة المائية قلت عن الأسبوع الماضي، وما زالت تؤثر على الرؤية الأفقية ولكن لا تؤثر على حركة المرور.

وتابعت، أنه متوقع على مدار هذا الأسبوع أن نشهد تقلبات جوية في درجات الحرارة وسقوط الأمطار، مؤكدة على أهمية متابعة النشرات الجوية وأماكن وكميات سقوط الأمطار من يوم للثانى بالإضافة إلى مراعاة نوعية الملابس لافتة إلى وجود برودة خلال الأيام المقبلة وضرورة وجود جاكيت خفيف.

ومن جانب آخر، قال مدير الإدارة العامة للتنبؤات الجوية والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، إن اليوم تسود الغيوم على معظم أنحاء الجمهورية، حيث توجد سحب منخفضة ومتوسطة بجانب الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق عديدة.

وأضاف شاهين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الأمطار ستكون متوسطة وقد تشد أحيانًا في بعض الأماكن، موضحًا أن غزارة الأمطار ستكون على فترات متقطعة من اليوم متوقعًا أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 27 والـ 28 درجة مئوية.

ولفت شاهين إلى أن اليوم تسود أجواء معتدلة على معظم الأنحاء، بينما يسود طقس حار على المناطق الجنوبية، لافتًا إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل.

وحذر شاهين من تشغيل المراوح والمكيفات خلال فترة المساء لأنها فترة تقلبات جوية يكثر فيها الإصابة بنزلات البرد، مشيرًا إلى أن التقلبات الجوية مستمرة على مدار الـ 3 أيام المقبلة، لافتًا إلى احتمالية عودة الأمطار مرة أخرى على القاهرة ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري يومي الثلاثاء والأربعاء.