بعد إتاحته في مصر.. شات جي بي تي يهدد تلك الوظائف| احذر

تُثير الوتيرة السريعة للتطوّر وإمكانية تجاوز الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري في المستقبل المزيد من القلق، حيث يفكر الناس في الآثار والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بإنشاء كيانات يمكن أن تتجاوز القدرات البشرية أو تحل محلها.

شات جي بي تي في مصر

شات جي بي تي في مصر

وأعلنت شركة Open AI في أول أيام شهر نوفمبر 2023، إتاحة شات جي بي تي في مصر، ولمن يتساءل عن هذا الشأن، يعد ChatGPT نموذجًا للذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة Open AI العالمية، ويعتمد على تقنية معالجة اللغة الطبيعية وتعلم الآلة لفهم وإنتاج النصوص بشكل ذكي.

ويمكن استخدام شات جي بي تي في مجموعة متنوعة من الأغراض، مثل إنشاء محتوى، وترجمة اللغات، والإجابة عن الأسئلة، وإجراء المحادثات العامة، وتقديم النصائح والإرشادات، وغيرها الكثير من الخدمات الأخرى التي يمكن الحصول عليها بناء على البيانات المتاحة والتدريب الذي تلقاه شات جي بي تي.

وبعدما أصبح شات ChatGPT متاحا بشكل رسمي في مصر منذ يوم الأربعاء الماضي 1 نوفمبر 2023، سيرغب الكثيرون في معرفة كيفية التسجيل في شات جي بي تي لتجربة خدماته، وهو ما نوضحه لكم، ولكن بعد التنويه بتحذيرات الخبراء المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، بشأن عدم مشاركة معلومات شخصية أو ملفات ووثائق مع هذه المنصة أو مع أي جهة أخرى، وأن يتم التعامل معه بطريقة تحافظ على الخصوصية.

ويبقى الخطر الأكبر وسط كلّ ذلك، هو احتمال أن يُشكّل الذكاء الاصطناعي تهديدًا للوجود البشري، وهو الذي أضحى موضوع نقاش وتكهّنات مستمرة بين الخبراء، ومن الصعب التنبؤ بالمستقبل على وجه اليقين، ولكن التأثير طويل المدى للذكاء الاصطناعي المتقدّم على البشرية يمثّل مصدر قلق كبير في الوقت الحالي.

وتتزايد المخاوف فى بريطانيا بشأن قوة الجيل القادم من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى المثيرة للجدل بين داعم ورافض لها وسط سيناريوهات عدة تتراوح من استخدام المجرمين والإرهابيين للتكنولوجيا لخدمة أهدافهم، إلى سيناريو كثيرا ما يتكرر فى أفلام الخيال العلمى عن خروج الآلة عن سيطرة الإنسان.

و"الذكاء العام الاصطناعي"، وهو مصطلح يشير إلى نظام ذكاء اصطناعى قادر على أداء أى مهمة بشكل مستقل على مستوى الإنسان، أو فوق مستوى الإنسان، ويمكن أن يشكل خطرا وجوديا على البشر خلال سنوات.

على الجانب الاخر، تعرض نهج المخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعى العام لانتقادات من قبل خبراء الذكاء الاصطناعى، الذين يجادلون بأن التهديد مبالغ فيه، فى الأسبوع الماضى، أخبر أحد كبار المسئولين التنفيذيين فى مجال التكنولوجيا المشرعين الأمريكيين أن مفهوم الذكاء الاصطناعى العام الذى لا يمكن السيطرة عليه هو "خيال علمي".

شات جي بي تي

مخاوف من إتاحة شات جي بي تي في مصر

أثارت إتاحة شات جي بي تي في مصر، العديد من التساؤلات لدى عدد كبير من المستخدمين، حول كيفية استخدام هذا الشات وطريقة التعامل معه وخطوات التسجيل عليه، فقد تمت إتاحة Chat GPT في مصر منذ يومين فقط، بعدما كان متوفرًا في عدد محدود من البلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، ويمكن للمستخدمين إنشاء حسابات مجانية على شات جي بي تي.

ويعتمد التسجيل في شات جي بي تي على الدخول على موقع Chat GPT أو منصة Open AI من هنا https://chat.openai.com/auth/login ، ومن ثم اتباع هذه الخطوات:

الضغط على أيقونة Sign Up. كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم. كتابة رقم سري مكون من 12 حرف أو رقم أو حروف وأرقام. بعدها ينبغي فتح الإيميل الذي تم كتابته في تسجيل شات جي بي تي. يتم فتح اللينك المرسل من منصة Open AI. يكتب المستخدم البيانات المطلوبة وهي الاسم الأول والأخير. كتابة رقم موبايل حتى يتم إرسال كود التفعيل من خلاله. يكتب المستخدم كود التفعيل الذي وصل إليه في رسالة الموبايل. وبعدها سيكون تم التسجيل في شات جي بي تي. يستطيع المستخدم فيما بعد فتح شات جي بي تي بكتابة الإيميل والرقم السري فقط. ويمكن تخصيص شات جي بي تي ليناسب اهتمامات المستخدم من خلال اختيار موضوع المحادثة.

شات جي بي تي

شات جي بي تي 4

يعد شات جي بي تي 4، واحدة من خدمات منصة Open AI العالمية، وهي نسخة مدفوعة الاشتراك تتيح خدماتها للمستخدمين مقابل دفع رسوم شهرية، وهي خدمة سهلة وسريعة ودقيقة، على عكس النسخة المجانية من شات جي بي تي (GPT-3.5).

وبشكل عام، يعد ChatGPT أداة قوية يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الأغراض في مختلف المجالات مثل:

التسويق والأعمال: يمكن استخدام ChatGPT لإنشاء محتوى تسويقي جذاب، أو لترجمة النصوص إلى لغات مختلفة، أو للإجابة على أسئلة العملاء.

التعليم: يمكن استخدام شات جي بي تي لمساعدة الطلاب على تعلم المواد الدراسية، أو لإنشاء محتوى تعليمي تفاعلي.

الترفيه: يمكن استخدام ChatGPT لإنشاء قصص أو سيناريوهات أو موسيقى.

من جانبه، يقول خبير الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، إن "شات جي بي تي" بدأ في نوفمبر 2022، ومن الممكن أن يصنع محتوى ويصحح المعلومات، إلا أن هناك تخوفا من استخدام التطبيق في التعليم، مشددًا على أن هناك بعض الجامعات التي تمنع الدردشة في التعليم بسبب بعض الممارسات.

وأضاف البرماوي، في تصريحات إعلامية سابقة، أن هذا التطبيق أسرع تكنولوجيا وصلت لمليون مستخدم على مستوى العالم، وهذا يكشف مدى الإقبال على التعامل معه، منوهًا بأنه وصل للمليون بعد 5 أيام فقط.

وأوضح أن فكرة الدردشة مع روبوت ليست وليدة اللحظة، إلا أن تطبيق "شات جي بي تي" هو أحدث ثورة في الفكرة.

وبشأن مخاوف البعض للتخلى عن الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي، قال خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة، الدكتور محمد الجندي، إن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديدا كبيرا للبشر في الوظائف التقليدية.

وأضاف الجندي، في تصريحات خاصة له، أن "الذكاء الاصطناعي لم يصل لمرحلة أن يستبدل الإنسان بشكل كامل، لكن الخطر قادم".

وتابع: "الذكاء الاصطناعي سينهي وظائف كثيرة تقليدية، وهناك تقارير كثيرة أكدت ذلك"، مؤكدا: "كثير من الوظائف من الممكن أن تندثر بسبب التطور الكبير الذي يحدث في الذكاء الاصطناعي"، موضحًا أن "هناك تطورا رهيبا ومتسارعا في تقنيات الذكاء الاصطناعي".