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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

السجائر
السجائر

بدأ تطبيق الزيادات الجديدة بأسعار السجائر الشعبية، الأربعاء، وذلك بنسب متفاوتة تتراوح بين 12 و13 بالمئة، طبقا للتعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب لزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة.

 

ارتفاع أسعار السجائر اليوم

كشفت الشركة الشرقية للدخان عن قائمة أسعار السجائر الجديدة اليوم الأربعاء، حيث ضمت زيادة لنحو 11 صنفًا من السجائر الشعبية، وبنسب زيادة تراوحت ما بين 12% و33%.

وفي هذا الصدد، قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن تطبيق أسعار السجائر الجديدة، سيكون بداية من اليوم الأربعاء، على أن تشمل الزيادة أسعار السجائر وأسعار المعسل، نظرًا لأن القانون 177 لسنة 2023 نص على تعديل الضريبة على المعسل من 165% إلى 190%.

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وسجلت أسعار المعسل حالة من الارتفاع، كما سجل سعر البيع للمستهلك بعد الزيادة ما بين 15 و180 جنيها للباكو، بينما جاءت أسعار السجائر اليوم الجديدة بعد الارتفاع كالآتي:

  • سعر عبوة سجائر بوكس (10) بـ 20 جنيهاً للمستهلك .
  • سعر كل من سجائر بوسطن وبلومونت ارتفع بقيمة 3 جنيهات إلى 27 جنيها للعبوة.
  • كما ارتفع سعر سجائر مونديال بجميع أنواعها (أحمر وأزرق وسليفر) بنحو 3 جنيهات إلى 27 جنيهاً للمستهلك.
  • سجائر مونديال سويتش (منتول - بلوبيري) ارتفعت بثلاثة جنيهات، لتباع بـ 27 جنيهاً مقابل 24 جنيهاً قبل الزيادة.
  • سجائر ماتوسيان سوبر بـ 27 جنيهاً كذلك.
  • سجائر فايسروي وبال مال حوالي 42 جنيهاً للعبوة الواحدة بزيادة 7 جنيهات.
  • كما تم رفع أسعار المعسل بالأسواق المصرية لتتراوح الزيادة بين 10 و 15 جنيها في سعر الكيلو.

وشهدت سوق السجائر في مصر خلال الفترات الأخيرة اضطرابات واسعة، في ظل اختلاف الأسعار الرسمية مع الأسعار المباعة بها في السوق السوداء (الموازية)، والتي بلغت في بعض الأحيان أكثر من ضعف سعرها الرسمي.

وكانت السجائر الشعبية الأكثر انتشاراً ومبيعاً تباع في السوق السوداء، بنحو 50 جنيهاً، والتي كان سعرها قبل تطبيق الزيادة حوالي 24 جنيهاً، وبلغ بعد الزيادة 27 جنيها.

وقال إمبابي، إن السبب وراء زيادات الأسعار في الفترة الأخيرة هو قيام التجار بتخزين السجائر انتظاراً لقيمة الزيادة، على اعتبار أنه كانت هناك ضبابية مسيطرة على السوق بشأن قيمة الزيادة التي سيتم إقرارها وسعر العبوة بأصنافها المختلفة، الأمر الذي خلق سوقاً سوداء للسجائر، عانى معها نحو 18 مليون مدخن في البلاد.

أسعار السجائر اليوم

قائمة أسعار السجائر الجديدة

وأضاف: "الآن صارت الأسعار واضحة في السوق إلى حد كبير، حيث إن الفئة الدنيا (التي تشمل الأصناف الشعبية) لن تتجاوز 32 جنيها (دولار واحد تقريباً)، بينما الفئة المتوسطة لن تتجاوز 45 جنيهاً"، مشيراً إلى أن الشركة الشرقية للدخان حددت أسعارها بداية من 27 جنيهاً (لواحدة من الأصناف الأكثر انتشاراً).

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وقال إمبابي إن "استقرار الأسعار لن يتحقق إلا في حالة واحدة، وهي أن تقوم الشركات بقلب الهرم التوزيعي، من خلال إلغاء الحلقات الوسيطة (الموزعين) والتعامل مباشرة مع تجار التجزئة".

ويرجع الهدف من تطبيق الضرائب على سعر السجائر هو تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر، فضلا عن إحكام الرقابة على الأسواق لقطع الطريق أمام التجار لاستغلال السوق بتقليل المعروض أمام المواطنين لتحقيق أرباح كبيرة.

وبموجب تعديلات القانون رقم (67) لسنة 2016 على أسعار السجائر ومنتجات التبغ المسخن والسائل تصبح قيمة الضريبة المضافة هي 50 قرشا.

ويرتفع إجمالي الضرائب المطبقة على أسعار السجائر والتبغ كالآتي:

  • أسعار السجائر المحلية والمستوردة الأقل سعرًا من 31 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 4.5 جنيه.
  • أسعار السجائر المحلية والمستوردة الأعلى سعرًا من 31 جنيهًا ولا يزيد على 45 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 7 جنيهات.
  • أسعار السجائر المحلية والمستوردة  الأعلى سعرًا من 45 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 7.5 جنيه.
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