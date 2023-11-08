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إلهام أبو الفتح
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تحقيقات

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

أسعار السجائر اليوم
أسعار السجائر اليوم الأربعاء بعد الزيادة الجديدة

رفعت مصر أسعار السجائر الشعبية التي تنتجها شركة "الشرقية للدخان"، بنسب تراوحت بين 12.5% و33%، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة من اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023، تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

السجائر 

ارتفاع اسعار السجائر الشعبية 

وشهدت أسعار السجائر زيادات متكررة منذ العام الماضي وحتى الآن، حيث تم رفع أسعار 10 أصناف من السجائر الشعبية التي تنتجها مصر في الرابع من سبتمبر 2022، وأعلنت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" في أول مارس الماضي عن زيادة أسعار 10 أصناف من السجائر المحلية بنسب تراوحت ما بين 4.3% إلى 9.5%، ورفعت وقتها أسعار 9 أصناف بواقع جنيه للعبوة وصنف واحد بـ 50 قرشاً.

زادت إيسترن كومباني، التي اشترت شركة استثمار إماراتية، مؤخراً حصة 30% فيها مقابل 625 مليون دولار، الإنتاج مرتين في الأسابيع الأخيرة في محاولة لكبح جماح الأسعار، وتلقي الشركة باللوم على بعض التجار في التلاعب بالعملاء، وتوصلت الشركة الإماراتية إلى اتفاقيات مع البنوك لتوفير 150 مليون دولار لتمويل واردات المواد الخام لكن أكشاك بيع السجائر في القاهرة لم تشعر بتأثير ذلك بعد.

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن معدل الزيادة في أسعار السجائر يتراوح ما بين 3 إلى 7 جنيهات.

كما قررت الشركة الشرقية ايسترن كومباني رفع أسعار المعسل بالأسواق المصرية في سعر الكيلو لتتراوح الزيادة بين 10 و 15 جنيها.

وقال إمبابي، إن سعر المعسل سلوم “70 جراما ارتفع إلى 15 جنيها”ؤ في حين ارتفع ” 120 جراما إلى 25 جنيها”، “250 جراما إلى 50 جنيها” و “500 جرام إلى 85 جنيها”.

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وأضاف ارتفع سعر معسل أبو نجمة ” 100 جرام إلى 17 جنيها”، ” 500 جرام إلى 70 جنيها”، “100 جرام إلى 130 جنيها”، بينما زاد سعر معسل قص ” 250 جراما إلى 55 جنيها، ومعسل وان فوريو 250 جراما إلى 130 جنيها.

وأوضح إمبابي أنه طبقا لقانون 177 لسنة 2023 نص علي تعديل الضريبة على المعسل من 165% إلى 190%، ليسجل نسبة 25%.

ومن جانبه، قال عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أسعار السجائر سوف تستغرق نحو 6 شهور لانخفاض أسعارها في السوق المحلي في ظل الزيادات الرسمية الأخيرة. 

وأضاف إمام ـ أن الأمر يتوقف على زيادة الإنتاج للسجائر والرقابة الفعالة على السوق لمنع التجار من تخزين السجائر والتحكم في أسعارها .

المعسل والسجائر 

أسعار السجائر اليوم الأربعاء 

وجاءت قائمة السجائر المقرر زيادة سعرها اليوم كالتالي:

  •  بوكس 10  بـ  20 جنيهًا. 
  • كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا
  •  كليوباترا سوفت كوين  27 جنيهًا.
  • كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا.
  •  بوسطن /بلمونت  27 جنيهًا.
  • كليوباترا  سوبر 27 جنيهًا.
  • مونديال أحمر- أزرق - سيلفر 27 جنيهًا.
  • مونديال  سويتش  "منتول - بلوبيري 27 جنيهًا.
  •  كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا.
  •  ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا.
  •  فايسروي/ بال مال  42 جنيهًا.

إحكام الرقابة على الأسواق

ويأتي ذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الإثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون يتضمن تعديلات تشريعية أقرها مجلس النواب منذ أيام على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتضمن زيادة الضريبة على القيمة المضافة على منتجات السجائر، وتعديل شرائح أسعارها، وتحديد حدود جديدة لها بما يمهد لرفع أسعارها رسميًّا.

وقرر مجلس النواب في نهاية أكتوبر الماضي تطبيق ضريبة الجدول على السجائر ومنتجات التبغ المسخن والسائل، ليدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي بعد تصديق الرئيس السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

ويرجع الهدف من تطبيق الضرائب على سعر السجائر هو تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر، فضلا عن إحكام الرقابة على الأسواق لقطع الطريق أمام التجار لاستغلال السوق بتقليل المعروض أمام المواطنين لتحقيق أرباح كبيرة.

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وبموجب تعديلات القانون رقم 67 لسنة 2016 على أسعار السجائر ومنتجات التبغ المسخن والسائل تصبح قيمة الضريبة المضافة هي 50 قرشا.

يرتفع إجمالي الضرائب المطبقة على أسعار السجائر والتبغ كالآتي:

  • أسعار السجائر المحلية والمستوردة الأقل سعرًا من 31 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 4.5 جنيه.
  •  أسعار السجائر المحلية والمستوردة الأعلى سعرًا من 31 جنيهًا ولا يزيد على 45 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 7 جنيهات.
  • أسعار السجائر المحلية والمستوردة  الأعلى سعرًا من 45 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 7.5 جنيه.
السجائر 
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