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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ 31 جنيها.. مفاجأة جديدة بشأن أسعار السجائر تعلنها الشرقية للدخان

السجائر
السجائر

عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان "هتبقى مفاجأة.. رئيس الشرقية للدخان يكشف تفاصيل زيادة أسعار السجائر المتوقعة خلال ساعات".

وجاء في التقرير أن هاني أمان، رئيس الشرقية للدخان، قال إن هناك قرارا جديدا بشأن أسعار السجائر، موضحًا أن الأسعار ستكون مفاجأة للجميع.

وأوضحت القناة أن رئيس الشرقية للدخان، كشف خلال الساعات الماضية تفاصيل جديدة بشأن أسعار السجائر، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات بقانون الضريبة على القيمة المضافة.


وكشف أنه سيكون هناك سعر نهائي لـ السجائر الكيلوباترا، ورد على سؤال: "هل ستكون بـ 31 جنيها" قائلا: "لا أستطيع تحديد سعر قبل اجتماع مجلس إدارة الشركة، ولكن سيصل لـ القيمة السالف ذكرها". 
 

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