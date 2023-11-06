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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خيانة مسجلة.. مفاجأة في محاكمة منهية حياة زوجها بمساعدة عشيقها بالمنوفية

المتهمة في القضية
المتهمة في القضية

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان" مفاجأة في محاكمة المتهمة بقتل زوجها بالسم بمشاركة عشيقها.. ونفت خيانتها للزوج رغم وجود 1000 دليل".

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وظهر في التقرير أن هناك مفاجأة جديدة في محاكمة قاتلة زوجها، بعدما دست له السم بمشاركة عشيقها، بمحافظة المنوفية.


وكشفت الفناة أن المتهمة في القضية ظهرت خلال جلسة محاكمتها، وقال نضال مندور محامي المجني عليه، إن المحكمة استمعت لـ أقول المتهمة في القضية، وأنها انكرت أقوالها في تحقيقات النيابة العامة.


وأوضح أن المتهمة قالت أمام المحكمة أن كلامها بالنيابة غير صحيح، ولكن هناك تسجيلات، ومحادثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وكشف أن هناك صور تجمع المتهمين وهناك تقرير بشأن تشريح الجثة، تثبت أن المجني عليه قتل بـ سم.


 

محاكمة محاكمة قاتلة زوجها المنوفية حوادث اكتشاف خيانة الزوجة

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