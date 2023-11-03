استدرجها لمنزله وأنهى حياتها.. أسرار جريمة شاب ضد زميلته بالشرقية

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان "استدرجها لمنزله وأنهى حياتها.. أسرار جريمة مروعة ارتكبها شاب ضد زميلته في الشرقية".



وجاء في التقرير أن هناك جريمة بشعة ارتكبها شاب بحق زميلته بالعمل، بعدما انهى حياتها وتخلص من جثتها في مصرف مائي.



وكشفت التقرير أن المتهم في القضية سرق مصوغات المجني عليها، وسرق أموالها، وقد قررت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق المتهم في القضية لـ المفتي.



وقال السيد سلامة محامي المجني عليها، إنه بعد ثلاث جلسات، بشأن قضية قتل شاب لـ زميلته، تم إحالة الأوراق لـ فضيلة المفتي.



وأوضح أن قرار المفتي استشاري، وأن المتهم في القضية سيتم إعدامه، وأن المتهم في القضية استدرجها، والتعدي عليها، وبعد ذلك قتلها، وأن المتهم في القضية اعترف بالجريمة.

