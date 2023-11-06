أقل من 30 جنيها.. الشرقية للدخان: مفاجأة بشأن أسعار السجائر خلال أيام

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني، إن اجتماع غدا للشركة لإقرار السعر النهائي لعلب السجائر، ومنها الكيلوباترا، والأسعار ستكون مفاجأة للمواطن، والسعر سيكون أقل من 41 جنيه للكيلوباترا مثلما كان في الفترة الماضية.

أسعار السجائر ستكون مفاجأة

وأضاف "أمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أنه كان هناك سلسلة من التجاوزات الواضحة في العديد من الأمور المختلفة خلال الفترة الماضية، وسيتم العمل على معالجة تلك الأمور في الفترة المقبلة.

وتابع رئيس شركة الشرقية للدخان، أن السعر الرسمي لعلبة الكيلوباترا أقل من 30 جنيه، وستكون متوفرة بكميات كافية وتغطي الاستهلاك لكل المدخنين، لافتا إلى ان أسعار السجائر ستكون أقل بكثير من الأسعار الموجودة في السوق الموازية في الوقت الحالي.

واستكمل، أن الشركة تحاول أن تتواجد بقوة في أي مكان يحدث به أي تجاوزات، وكل الأجهزة الرقابية متواجدة، ويتم التواصل بشكل دوري، موجهًا الشكر للجهات الرقابية على العمل في الفترة الراهنة، ومازال البعض يحاول استغلال الموقف، ألا أن الفترة المقبلة السجائر ستكون متوفرة بشكل قوي.

وأردف، أنه جرى العمل منذ أسبوعين على زيادة الكميات بالسعر الرسمي من منافذ رسمية، والسجائر ستتوفر بكميات مميزة خلال الفترة المقبلة.