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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لن تتجاوز 31 جنيها.. مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الأسعار الجديدة للسجائر.. فيديو

السجائر
السجائر

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، إن السجائر المصري أسعارها لن تتجاوز 31 جنيها.

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وأضاف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الشريحة الأولى للسجائر المصري انخفضت من 55 إلى 31 جنيه بعد القضاء على المحتكرين".

 

وأشار إبراهيم إمبابي،، رئيس شعبة الدخان والسجائر،: "الفئة العاليا من السجائر أغلى علبة فيها سيصل سعرها إلى 65 جنيها"، متابعا: "الشريحة الثانية من السجائر المستوردة ستنخفض من 65 إلى 45 جنيه بعد القضاء على المحتكرين".

 


وعلق رئيس شعبة الدخان والسجائر قائلا: الفترة المقبلة شهدت تقلبات في الدولار، وتوسيع الشرائح سيتم وفق استراتيجية جديدة للتعامل مع السوق من قبل الشركة الشرقية للدخان، منوها أن أحد البنوك الخاصة سيضخ اعتمادات دولارية للإنتاج.

 

وبشأن المعسل، استكمل امبابي: الأسعار ارتفعت بسبب التعديلات الضريبية، والقانون حصل فيه احتكار للشريحة الدنيا من خلال شركتين فقط لامتلاكها العملات الصعبة، وهذا مناف للقانون الدولي لأننا نصدر بـ15 مليون دولار كل 3 شهور، ويمكن تعويض هذا الاحتكار بالتصدير وتوفير العملات الدولارية.

 

وعلق قائلا: قطاع السجائر سيوفر للدولة نحو 88.6 مليار دولار خلال العام الجاري، والسجائر قطاع لا يشهد مقاطعة أبدا.
 


واسترسل إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر،: "أسعار المعسل ارتفعت بسبب التعديلات الضريبية"، مشيرا: "نصدر كل 3 شهر بـ15 مليون دولار، وقلة المواد الخام تسبب مشكلة كبيرة وتعطل التصدير".

 

وأكمل إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر،: "الناس لم تقلل من التدخين خلال الفترة الماضية، والشراء لم يتأثر والشيء الوحيد الذي لا يوجد فيه مقاطعة هي السجائر، ولا توجد مقاطعة لها".

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