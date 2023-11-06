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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر
أسعار السجائر

بدأت الحكومة رسميا في زيادة ضريبة القيمة المضافة والتي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر والتبغ، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أو تقليله، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة اٌنتاج من أجل ضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي بموجبه يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، والتي بدورها ستنعكس على زيادة أسعار السجائر.

ضريبة السجائر بعد تصديق الرئيس

وتبلغ قيمة الزيادة في ضريبة الجدول المطبقة على أسعار منتجات السجائر والتبغ 50 قرشًا، يبدًا تطبيقها فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القانون في جلسة 30 أكتوبر المنقضي، والتي تشمل جميع منتجات السجائر والتبغ بنوعيه السائل والمسخن.

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ونص القانون بعد تعديل مواده المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، والتي أقرت وصدق عليها الرئيس السيسي، على أنه تزداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها وكذلك التبغ بنوعيه "التبغ المسخن والتبغ السائل" بمقدرا 50 قرشًا، وهو الأمر الذي كانت قد طالبت به شعبة الدخان بالغرف التجارية، عقب اندلاع أزمة السجائر التي شهدت أسعارها ارتفاعًا غير طبيعي.

قيمة الضريبة بعد الزيادة

وبعد تصديق الرئيس السيسي على ضريبة الجدول المفروضة على السجائر ومنتجاتها والتبغ بنوعي المسخن والسائل، نستعرض قيمة الضريبة على منتجات السجائر والتبغ، والتي ستؤدي إلى زيادة أسعار السجائر وكذلك زيادة أسعار التبغ.

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- تبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية والتي لا يزيد سعرها عن 31 جنيها نحو 450 قرشًا (4.5 جنيها).

- تبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة التي تزيد سعرها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها، نحو 700 قرش (7 جنيهات).

- تبلغ ضريبة الجدول على السجائر المحلية أو المستوردة التي يزيد سعرها عن 45 جنيها نحو 750 قرشا (7.5 جنيه).
وهذه الشرائح الثلاثة في منتجات السجائر، والتي حددها القانون، تأتي بعد زيادة الضريبة عليها 50 قرشًا بشكل رسمي.

الزيادة الأولى منذ 2020

وتأتي تلك الزيادة في ضريبة السجائر منذ عام 2020، حيث كان آخر تعديل يدخله البرلمان على ضريبة الجدول المطبقة على منتجات السجائر.

واستهدفت زيادة أسعار السجائر أو الضريبة التي تؤدي إلى زيادة أسعار السجائر أهمية فتح الشرائح السعرية لضمان قدررة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمح بضبط السوق وعودة الانضباط له، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات افضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية، بالإضافة الى تعديل سعر الضريبة على منتجات التبغ الجديدة مثل التبغ المسخن والتبغ السائل وبما يعكس التطورات التي حدثت خلال السنوات.

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وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون المقدم من الحكومة، وكذلك تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن زيادة ضريبة القيمة المضافة على منتجات السجائر، سيحقق أثرًا مالياً إيجابياً يعود على الموازنة العامة للدولة يصل إلى نحو 8 مليارات جنيه سنويا.

وكان مجلس النواب قد طالب الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق، لمنع زيادة أسعار السجائر عن معدلها الطبيعي، بعد فرضة زيادة جديدة على ضريبة الجدول تقدر بنحو 50 قرشًا، بدأ تطبيقها بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون.

أسعار السجائر الرسمية

وحتى الآن، جاء أسعار السجائر الرسمية كالتالي:

15 جنيه - بوكس 
24 جنيها سعر عبوة بوسطن / بلمونت 
23 جنيها سعر عبوة كليوباترا كينج سايز
24 جنيها سعر عبوة كليوباترا سوفت كوين
24 جنيها سعر عبوة ماتوسيان سوبر
23 جنيها سعر عبوة فايسروي / بال مال
24 جنيها سعر عبوة مونديال ( أحمر - أزرق - سيلفر ) 

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