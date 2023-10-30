عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك

بعد الضريبة الجديدة.. مفاجأة في أسعار السجائر بالسوق

أسعار السجائر
أسعار السجائر

حالة من الجدل تضرب سوق السجائر، خلال الفترة الأخيرة بعد اقرار مجلس النواب، نهائيًا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لزيادة ضرائب جديدة على السجائر والتبغ.

txt

شربت سجائر بعدما توضأت فهل اتمضمض مرة أخرى قبل الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

وعلق ابراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، أنه تم إقرار مجلس النواب لمشروع قانون بزيادة ضريبية جديدة على السجائر، مضيفا أن هذا القانون قيه عوار ويجب إصلاحه.
وأضاف رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن تاموافقة علي هذا القانون بزيادة ٥٠ قرشا علي كل فئات السجائر ، لافتا إلى أن سجاير الكليوبترا لن تتخطى ٣٠ جنيها في الأسواق المحلية لان ذكر في القانون الحد الأقصي ٣١ جنبها.
وتابع ابراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، أن الفءة الوسطى لن تزيد عن ٤٣ جنيها ، والفءء العليا من ٥٥ الي ٦٠ جنبها للعلبة الواحدة.
وأكد إبراهيم إمبابي أن الشعبة موافقة على كل التشريعات الضريبية التي شاركت في وضعها بشأن السجائر والدخان، وحددت نصف جنيه فقط لا غير على كل ضريبة ثابتة على السجائر، علما بأن السجائر لها ضريبة متغيرة وأخرى ثابتة.

 

الضريبة المتغيرة عبارة عن 50% من سعر بيع المستهلك


وأضاف "إمبابي"، أن الضريبة المتغيرة عبارة عن 50% من سعر بيع المستهلك، بينما الثابتة كانت في الفئة الدنيا تتمثل في 4 جنيهات وأصبحت 4 جنيهات ونصف، والفئة الوسطى 6 جنيهات ونصف أصبحت 7 جنيهات، والفئة العليا من 7 جنيهات أصبحت 7 جنيهات ونصف.

وقال رئيس شعبة الدخان، إنه جرى فتح الشرائح، فكانت الشريحة الأولى  من جنيه إلى 24 جنيهاً فأصبحت من جنيه إلى 31 جنيهاً، والشريحة الثانية من 24 إلى 35 جنيهاً وأصبحت من 31 إلى 45 جنيهاً، والفئة الثالثة أكثر من 45 جنيهاً، موضحًا أنه لكي يحدث ضبط للسوق؛ لا بد من قلب الهرم التوزيعي من الشركات.

 

وشدد على أن زيادة القيمة المضافة على السجائر؛ لا توفر فقط 8 مليارات جنيه للموازنة، ولكنها ستجلب 88 مليار جنيه، والشعبة نادت منذ شهر يونيو الماضي، بإصدار التعديلات الضريبية لإحكام السيطرة على العشوائية التي حدثت في سوق السجائر.

السجائر إبراهيم إمبابي أحكام قانون الضريبة أسعار السجائر الإعلامي سيد علي الإفتاء تجيب التشريعات الضريبية الغرفة التجارية الضريبة على القيمة المضافة الضرائب الجديدة شعبة الدخان سوق السجائر ضرائب جديدة على السجائر ضرائب جديدة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

فستانها أحمر وقصير.. صاحب محل السيارات لامس مواطن عفت ضحيته ونزع ملابسها بالشارع

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

الحديد يرتفع 5 آلاف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

ألفاظ خارجة وغضب كولر وأزمة ركلة الجزاء| مباراة الأهلي وصنداونز “صدمة كروية"

موضوعات متعلقة

ضبط راكب أجنبي في مطار الغردقة يحاول تهريب سجائر بها الماريجوانا

ترشيحاتنا

نبوءة إشعياء.. هل خراب مصر من علامات الساعة أم بشارة بزوال إسرائيل؟

سي إن إن: 75 شاحنة مساعدات تنتظر العبور من مصر إلى غزة

هل اكتشف الصهاينة كل الممرات السرية للمقاومة واستطاعوا تدميرها؟

بعد الضريبة الجديدة.. مفاجأة في أسعار السجائر بالسوق

عمان تمنع الطائرات الإسرائيلية من التحليق في أجواء السلطنة

بعد فيديو الأسيرات الـ3.. اشتعال الحرب النفسية بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسن أبو الروس بملابس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

إياد نصار: أرفض مشاركتى عضو لجنة تحكيم.. ومسلسلات الـ30 حلقة مرهقة| حوار

سبب صادم .. أديل تتوقف عن الغناء وتبكي في حفلتها

نشرة المرأة والصحة.. سمكة تباع بالأسواق تسبب الموت وياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا وفوائد تناول الجبنة يوميا

فيديو

صدمة.. محمد صبحى: أنا ضد فكرة المقاطعة

مكاسب بالملايين .. مفاجٱت في حفل الـ 4 ساعات بالمنصورية

فتح عليهم الغاز.. صيدلي ينهي حياة زوجته وبناته.. وأسرته تدفع دية لأهل الضحـ..ية

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل جيش الاحتـ.لال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ