بعد الضريبة الجديدة.. مفاجأة في أسعار السجائر بالسوق

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حالة من الجدل تضرب سوق السجائر، خلال الفترة الأخيرة بعد اقرار مجلس النواب، نهائيًا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لزيادة ضرائب جديدة على السجائر والتبغ.

وعلق ابراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، أنه تم إقرار مجلس النواب لمشروع قانون بزيادة ضريبية جديدة على السجائر، مضيفا أن هذا القانون قيه عوار ويجب إصلاحه.

وأضاف رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن تاموافقة علي هذا القانون بزيادة ٥٠ قرشا علي كل فئات السجائر ، لافتا إلى أن سجاير الكليوبترا لن تتخطى ٣٠ جنيها في الأسواق المحلية لان ذكر في القانون الحد الأقصي ٣١ جنبها.

وتابع ابراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، أن الفءة الوسطى لن تزيد عن ٤٣ جنيها ، والفءء العليا من ٥٥ الي ٦٠ جنبها للعلبة الواحدة.

وأكد إبراهيم إمبابي أن الشعبة موافقة على كل التشريعات الضريبية التي شاركت في وضعها بشأن السجائر والدخان، وحددت نصف جنيه فقط لا غير على كل ضريبة ثابتة على السجائر، علما بأن السجائر لها ضريبة متغيرة وأخرى ثابتة.

الضريبة المتغيرة عبارة عن 50% من سعر بيع المستهلك



وأضاف "إمبابي"، أن الضريبة المتغيرة عبارة عن 50% من سعر بيع المستهلك، بينما الثابتة كانت في الفئة الدنيا تتمثل في 4 جنيهات وأصبحت 4 جنيهات ونصف، والفئة الوسطى 6 جنيهات ونصف أصبحت 7 جنيهات، والفئة العليا من 7 جنيهات أصبحت 7 جنيهات ونصف.

وقال رئيس شعبة الدخان، إنه جرى فتح الشرائح، فكانت الشريحة الأولى من جنيه إلى 24 جنيهاً فأصبحت من جنيه إلى 31 جنيهاً، والشريحة الثانية من 24 إلى 35 جنيهاً وأصبحت من 31 إلى 45 جنيهاً، والفئة الثالثة أكثر من 45 جنيهاً، موضحًا أنه لكي يحدث ضبط للسوق؛ لا بد من قلب الهرم التوزيعي من الشركات.

وشدد على أن زيادة القيمة المضافة على السجائر؛ لا توفر فقط 8 مليارات جنيه للموازنة، ولكنها ستجلب 88 مليار جنيه، والشعبة نادت منذ شهر يونيو الماضي، بإصدار التعديلات الضريبية لإحكام السيطرة على العشوائية التي حدثت في سوق السجائر.