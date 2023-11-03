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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

أسعار السجائر
أسعار السجائر

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السجائر بعدما استحوذت شركة إماراتية على 30% من الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وناقش البرلمان خلال الفترة الماضية، تعديلات القانون على ضريبة القيمة المضافة على السجائر.

 أسعار السجائر 

أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة الضريبة

تصدرت أسعار السجائر محرك جوجل بعد الزيادة التي أقرها مجلس النواب، وشهدت أسعار السجائر خلال الفترة الماضية أزمة كبيرة أدت إلى ارتفاع الأسعار لأكثر من 30 جنيها لسجائر كليوباترا، وهى من السجائر الشعبية والأكثر مبيعا في مصر.

قانون زيادة ضريبة السجائر 

يتضمن مشروع القانون، زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار 50 قرشًا للشرائح الثلاثة "الدنيا والمتوسطة والعليا"، إضافةً إلى رفع سعر التبغ المسخن وسائر السجائر الإلكترونية.

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شعبة الدخان 

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، في تصريحات تليفزيونية عن أسعار السجائر الجديدة والمتوقعة بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لـ زيادة ضرائب السجائر والتبغ، أن سعر الفئة الدنيا كليوباترا وأمثالها لن يزيد على 30 جنيهًا، إذ ذكر القانون أن الحد الأقصى لها 31 جنيهًا، معقبًا: "الشركات هتسيب جنيه لتقلبات السعر".

وأوضح أن سعر الفئة الوسطى "LM وأمثالها" لن يزيد على 43 جنيهًا، وسعر الفئة العليا "مارلبورو وأمثالها" سيكون من 55 إلى 60 جنيهًا، وفقًا للزيادات الجديدة في قيمة الضريبة.

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم وفقا للأسواق

1- وصل سعر عبلة السجائر كليوباترا إلى 48 جنيها.

2- وصل سعر عبلة السجائر كيلوباترا بوكس إلى 50 جنيها.

3- سعر عبلة السجائر إل إم الأزرق 60 جنيها.

4- سعر عبلة السجائر إل إم الأحمر 60 جنيها.

رفع قيمة الضريبة على السجائر

وأكد د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة بـ8 مليارات جنيه سنويا. 

وأشار إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لابد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.

 

 

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