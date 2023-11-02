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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنوفية تختتم المهرجان الثقافي وتعلن الكليات الفائزة في المسابقات

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية  المهرجان  الثقافى في مسابقات  الدورى الثقافى ومجلات الحائط والشعر بين كليات الجامعة.

 

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، حرص الجامعة  علي  ممارسة  الطلاب  الأنشطة الطلابية المختلفة وإعداد مسابقات تنافسية بين الكليات ، في  الأنشطة الرياضية، والثقافية ،  الفنية و الإجتماعية، مشيرًا إلي أهمية الأنشطة الطلابية  الجامعية و دورها الكبير في تنمية شخصيات ومهارات الطلاب.

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وأضاف القاصد أن الطالب خلال الأنشطة يعمل  مع مجموعة من الأشخاص ضمن فريق  مما يساعد في بناء علاقات اجتماعية مع الكثير من الأشخاص وكسب عادات جيدة والاستفادة منها في مجالات متعددة. فضلا عن تعزيز وتنمية الكثير من المهارات العملية المطلوبة في سوق العمل. إلي جانب تنمية مهارات التواصل لدي الطلاب بشكلٍ فعال.
 
وقد  شارك في المهرجان  الثقافى من كليات الجامعة كليات التجارة - الحقوق - الاداب - الاعلام - العلوم - الحاسبات والمعلومات - الذكاء الاصطناعى - الطب - التمريض - العلوم الصحية - الصيدلة - الهندسه - التربية - الزراعة - التربية للطفولة المبكرة - الطب البيطري - الاقتصاد المنزلي - الهندسة الإلكترونية - التربية النوعية - الجامعة الأهلية، تحت إشراف الدكتور  محمد شاهين  مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأيمن عبد القوى مدير إدارة النشاط الثقافى ونجاح الميهي  مسئول النشاط.

 

هذا وقد أسفرت نتائج تحكيم  مسابقة  الدورى الثقافي عن فوز كلية الطب البشرى بالمركز الأول والمركز الثاني كلية الصيدلة،والمركز الثالث كلية الاعلام وفاز فى مجلات الحائط كلية التربية النوعية بالمركز الأول ، وكلية الطب البشرى بالمركز الثاني وكلية الصيدلة بالمركز الثالث .

 

وفي مسابقة  الشعر العامى والالقاء حصلت كلية الاعلام  علي المركز الاول ، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية علي بالمركز الثاني ، وكلية التجارة بالمركز الثالث .

اما الشعر الفصحى والالقاء  حصلت كلية الإقتصاد المنزلي  علي المركز الأول ،  وكلية التربية  علي المركز الثانى ، وكلية الهندسة بشبين  علي المركز الثالث .

وفازت فى الشعر الغنائى الالقاء بالمركز الأول كلية الآداب،  وكلية الطب البشرى بالمركز الثانى والثالث .

أهمية الأنشطة الطلابية الأنشطة الرياضية والثقافية التربية للطفولة المبكرة الحاسبات والمعلومات الدكتور أحمد القاصد الريا الطب البشري جامعة المنوفية

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