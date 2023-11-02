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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 6 منشآت طبية وإنذار 16 أخرى في المنوفية

حملة علي المنشآت
حملة علي المنشآت الصحية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، حملة للمرور علي عدد 22 منشأة طبية باشمون.              

 

وتم المرور بإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية ، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية ، وشمل المرور ( ٥) مستشفيات ، (٢) عيادة طبية ، (٣) معمل طبي، (١) حضانة (٤) غسيل كلوي، (٧) مراكز طبية.

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 وأسفر عن إنذار (١٦) منشأة طبية لتلافي السلبيات وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى بعد استيفاء المهلة وغلق عدد (٦ ) منشآت و تحرير عدد (٢) محضر شرطة جنح صحية.

          

وناشدت مسعد، أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين حفاظاً على صحة وسلامة المريض  نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.

 

 ووجهت وكيلة صحة المنوفية خالص شكرها وتقديرها لأعضاء العلاج الحر وفرق المديرية المختلفة على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مشيرة إلى دورهم الفعال والمثمر في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة ومؤكدة استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة وأنه أنه لن يتم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.

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