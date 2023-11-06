عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا راجل واقعي.. عمرو أديب يصدم المواطنين بهذا الأمر

عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأزمة في قطاع غزة، وتأثيرها على مصر اقتصاديا من المتوقع أنها ستطول، "أنا عمرو بتاع الواقع، لو عاوز أخبار إيجابية على الناصية مش عندي، أنا هنا بتاع الواقع وبتاع الحقيقة". 

عمرو أديب يتحدث عن الأزمة الاقتصادية 

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر يجب أن تصنع اقتصادها بنفسها، وأن تعمل بنفسها على حل مشاكلها الاقتصادية، "مفيش حاجة هتيجي من السماء ولن تمطر علينا ذهب وفضة، وعندنا التزامات لازم نوفي بيها". 

وتابع عمرو أديب، أن القطاع الخاص المصري تطور بشكل واضح في صناعات عديدة، ويجب أن يكون مسؤول بقدر كبير في هذه الأيام عن تعويض الانكماش، "إحنا قدرنا في صناعات كثيرة، سواء غذائية، دوائية، مباني، عرفنا نخليها مصرية 100%، ونجحنا نطلع أسماء قوية من جديد".

واستكمل، أن الصناعات المصرية أصبحت مميزة، ونجحت في تقديم منتجات بجودة جيدة للشعب المصري، وهذه الصناعات والمنتجات آن الأوان لها أن تكبر وتتوسع، "هي دي الفرصة ليكم عشان يبقى عندك الجودة وتتوسع وتقدر تشغل عمالة إضافية وتوسعات إضافية، وتصدر وتجيب عملة صعبة". 

عمرو أديب قطاع غزة القطاع الخاص برنامج الحكاية قناة ام بى سى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

حمو بيكا يعلن استقبال مولودته الأولى ..صورة

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

موضوعات متعلقة

عمرو أديب يكشف موعد انتهاء الأزمة في قطاع غزة

الصحة: خروج 328 شخصا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية عبر معبر رفح

الصحة: استقبال 17 مصابا من الجرحى الفلسطينيين.. وكل الحالات خطيرة

رجل مختل.. تعليق هام من السفير حجازي حول إمكانية استخدام القنبلة النووية بغزة

ميدو: تحرك جديد من الزمالك لعقاب أحمد فتوح ومحمد صبحي.. تفاصيل

هيمشي خلاص.. تطور عاجل في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. ورد شيكابالا

سفير فلسطين بالقاهرة: نأمل في قرار ملموس من الاجتماعات يساعد الشعب الفلسطيني

برلماني: مجلس الأمن أصبح أضحوكة العالم وغير قادر على إنقاذ فلسطين

ترشيحاتنا

قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى القدس في غزة

أقل من 30 جنيها.. الشرقية للدخان: مفاجأة بشأن أسعار السجائر خلال أيام

الغسالة بـ 15 ألف جنيه.. خريطة سوق الأجهزة الكهربائية.. فيديو

الانتخابات الرئاسية 2024 .. تعرف على خطة الهيئة الوطنية في شهر نوفمبر

بـ 85 ألف جنيه .. أرخص سيارة "هاتشباك" من كيا

مرتب شهري 6 ملايين جنيه.. أكثر وظيفة مطلوبة في 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

بعد تصدر بيومي فؤاد الترند..مهندس شاب يخسر شقى عمره لهذا السبب

ضربة مزدوجة.. ما هي خطة الأهلي للحصول على فتوح وتخفيض غرامة كهربا؟

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ