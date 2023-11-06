أنا راجل واقعي.. عمرو أديب يصدم المواطنين بهذا الأمر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأزمة في قطاع غزة، وتأثيرها على مصر اقتصاديا من المتوقع أنها ستطول، "أنا عمرو بتاع الواقع، لو عاوز أخبار إيجابية على الناصية مش عندي، أنا هنا بتاع الواقع وبتاع الحقيقة".

عمرو أديب يتحدث عن الأزمة الاقتصادية

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر يجب أن تصنع اقتصادها بنفسها، وأن تعمل بنفسها على حل مشاكلها الاقتصادية، "مفيش حاجة هتيجي من السماء ولن تمطر علينا ذهب وفضة، وعندنا التزامات لازم نوفي بيها".

وتابع عمرو أديب، أن القطاع الخاص المصري تطور بشكل واضح في صناعات عديدة، ويجب أن يكون مسؤول بقدر كبير في هذه الأيام عن تعويض الانكماش، "إحنا قدرنا في صناعات كثيرة، سواء غذائية، دوائية، مباني، عرفنا نخليها مصرية 100%، ونجحنا نطلع أسماء قوية من جديد".

واستكمل، أن الصناعات المصرية أصبحت مميزة، ونجحت في تقديم منتجات بجودة جيدة للشعب المصري، وهذه الصناعات والمنتجات آن الأوان لها أن تكبر وتتوسع، "هي دي الفرصة ليكم عشان يبقى عندك الجودة وتتوسع وتقدر تشغل عمالة إضافية وتوسعات إضافية، وتصدر وتجيب عملة صعبة".