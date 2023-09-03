عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

انفراجة كبرى بسوق السجائر.. ضخ 625 مليون دولار في الشركة الشرقية للدخان

شركة جلوبال الاماراتية
شركة جلوبال الاماراتية

انفراجة كبرى قد تشهدها أسعار السجائر، بعد الإعلان عن صفقة كبرى قامت بها إحدى الشركات الإماراتية للشركة الشرقية للدخان، أكبر منتج لـ السجائر في مصر، من خلال بيع جزء من حصتها إلى مستثمرين أجانب، حيث أن تلك الخطوة أثارت اهتماماً واسعاً بين الجمهور والمتابعين، حيث يُنتظر أن تكون لها تأثيرات على القطاع والسوق المحلي.

وفي هذا الصدد، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية. 

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

تفاصيل الصفقة

وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، ووقع على الاتفاقية كل من  عماد الدين مصطفي خالد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشيخة لُبني القاسمي، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة. 

وقال وزير قطاع الأعمال: إنه بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى)، أكبر منتج لـ السجائر في مصر، بمبلغ 625 مليون دولار أمريكي بما يعادل مبلغ (تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري) (١٩,٣٣٦,٦٢٥,٠٠٠ جنيه)، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وأضاف الوزير: تعد هذه الصفقة تأكيدا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات.

وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 20.9%؜ من رأس مال الشركة الشرقية، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.

ويقول الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن هذه الصفقة تعد تأكيدا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في جميع القطاعات بالدولة المصرية، وأكد أيضا أن الدولة لن تتوقف عن البحث عن فرص جديدة للاستثمار.

40 % زيادة إنتاج.. مفاجأة في أسعار السجائر

انفراجة جديدة.. الشرقية للدخان تعلن خبرا سارا بشأن أزمة السجائر| فيديو

زيادة الاستثمارات

وأضاف الدسوقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك أهمية كبرى لزيادة الاستثمارات العامة في هذه الفترة غاية في الاهمية نظرا لتراجع نسب الاستثمار من قبل القطاع الخاص، لذلك لا يجب ان نقلصها أو يحدث اي تراجع فيها.

وأشار الدسوقي، إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الذي يساهم بنحو 74% من جملة الإنتاج المحلى الإجمالى مع تفاوت المساهمة من نشاط لآخر. 

ومن جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، جمعت مصر ما يزيد على 3 مليار دولار من خلال عمليات الطرح السابقة  وذلك لتوفير النقد الأجنبي.

 وأضاف جاب الله - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 2016 والذي بدوره ساهم  في قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وموجات التضخم العالمية. 

وعن جدية الدولة في تفعيل وثيقة سياسة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، عقد الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، مؤتمراً صحفياً موسعاً، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

انتهاء أزمة السجائر .. بعد توفير 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية

السلطات الفرنسية تخطط لحظر السجائر الإلكترونية

تأثيرات الصفقة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، قد أعلن حينها- أنه يتم التحرك فى ملف الطروحات من خلال خطة متكاملة تشتمل على العديد من الإجراءات والتفاصيل المحددة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حرصت على عدم الحديث في هذا الملف المهم، الذي تدرك أنه يستحوذ على اهتمام الجميع، إلا بعد أن أنهت بالفعل العقود والصفقات التي وعدت بها سابقاً، حيث كانت قد أعلنت عن استهداف رقم 2 مليار دولار لعمليات الطروحات والاستحواذ من القطاع الخاص، في عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة، مؤكداً أنه سيتم اليوم استعراض ما تم في هذا الشأن بالتفصيل، مع إيضاح ما تتخذه الدولة من خطوات لزيادة الحصيلة من العملة الصعبة.

وتستهدف الحكومة جذب استثمارات قيمتها 5 مليارات دولار من خلال طرح حصص بشركات وأصول مملوكة للدولة خلال فترة التسعة أشهر بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024، وفقا لنسخة محدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة. وبموجب النسخة المحدثة فإن عمليات الطرح ستتم خلال بيع محطتي رياح ومحطة كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة في بني سويف، وعدد من محطات تحلية المياه قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل.

والجدير بالذكر، أنه من المتوقع أن تنعكس هذه الصفقة على أسعار المنتجات التبغية في السوق المصرية. وقد يكون هناك تخفيض في الأسعار نتيجة لهذه الصفقة، ما قد يؤدي إلى تخفيض تكلفة المنتجات على المستهلكين.

السجائر الدكتور مصطفى مدبولى الاستثمار الخاص النشاط الاقتصادي الإصلاح الاقتصادى العاصمة الإدارية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

هؤلاء معفيون من دفعها| قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الجديد

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

لمدة 4 سنوات.. الأهلى يجدد تعاقده مع هذا اللاعب

موضوعات متعلقة

"جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية تستحوذ على 30 % من أسهم إيسترن كومباني

بروتوكول بين إيسترن كومباني ومؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة

إيسترن كومباني تشارك في بطولة الجمهورية للشركات الـ 56

ترشيحاتنا

إلقاء القمامة فى الشارع.. أبرز 3 أفعال تعرضك لغرامة لـ 10 آلاف جنيه

أحمد موسى يرصد شهادات أهالي سيناء عن الفترة الصعبة لحكم مرسي| شاهد

أحمد موسى: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية أرض الفيروز بالمشاريع الصناعية

مرشح لرئاسة فنلندا يطالب بالضغط على روسيا وأوكرانيا لبدء مفاوضات السلام

معارك عنيفة .. إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الحرب

هقول إنك بتمارسي الرذيلة.. فتاة تستغيث من تهديدات زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تعالج الحساسية وتخفّف أعراضها

مهرجان العلمين الجديدة يحقق النجاح في اتجاهين.. روَّج للسياحة بها ودَعَمَ «حياة كريمة».. والمدينة احتضنت نجوم الوطن العربي

30 طفرة.. الصحة الأمريكية تعلن انتشار متغير جديد لـ كورونا

تحذير من تناول نوع مكملات غذائية يساعد الأورام السرطانية على النمو

فيديو

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ