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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

صدى البلد

كشف منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، عن مصير أسعار السجائر بعد استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان.

 وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن هذا الاستحواذ لن يؤثر على أسعار السجائر أو المعسل في الفترة المقبلة أو على ميزانية الدولة.

 وأشار إلى أن أزمة السجائر ستنتهي في غضون أسبوع، حيث سيتم شراء التبغ والمواد الخام اللازمة لزيادة الإنتاج.

وأوضح أن قيمة الصفقة بلغت 625 مليون دولار، مما سيعزز البورصة المصرية ويزيد من التداول، ويظهر مصداقية الدولة في عمليات التخارج من بعض القطاعات.

ولفت إلى أن اتفاقية الاستحواذ تتضمن أيضًا ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام اللازمة لصناعة الدخان في مصر، وسيتم زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدي لزيادة الأسعار.

احتياجات السوق المحلية “صدى البلد أزمة السجائر الشرقية للدخان ايسترن كومباني الشركة الشرقية للدخان البورصة المصرية

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بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

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