الحكومة: أزمة السجائر ستنتهي في غضون أسبوع

أجري منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “ صدى البلد”، متحدثا فيها عن أزمة السجائر وموعد حلها.

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السجائر

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر



كشف منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، عن مصير أسعار السجائر بعد استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وأكد أن هذا الاستحواذ لن يؤثر على أسعار السجائر أو المعسل في الفترة المقبلة أو على ميزانية الدولة.

وأشار إلى أن أزمة السجائر ستنتهي في غضون أسبوع، حيث سيتم شراء التبغ والمواد الخام اللازمة لزيادة الإنتاج.

وأوضح أن قيمة الصفقة بلغت 625 مليون دولار، مما سيعزز البورصة المصرية ويزيد من التداول، ويظهر مصداقية الدولة في عمليات التخارج من بعض القطاعات.

ولفت إلى أن اتفاقية الاستحواذ تتضمن أيضًا ضخ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام اللازمة لصناعة الدخان في مصر، وسيتم زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدي لزيادة الأسعار.

وكشف تفاصيل موعد حل أزمة السجائر في مصر، مؤكدا "أزمة السجائر في مصر ونقصها تنتهي خلال أسبوع بعد زيادة استيراد التبغ".

وأوضح “عبد الغني”:" قيمة صفقة شركة جلوبال الإماراتية لشراء أسهم تقدر بـ 30% من أسهم الشركة بلغت 625 مليون دولار .

وتابع أن الاتفاقية تضمن ضخ 150 مليون دولار لشراء منتجات التبغ اللازمة لصناعة الدخان في مصر ، وسيتم زيادة الإنتاج بما يزيد عن حاجة السوق المحلية ومواجهة جشع التجار وزيادة الأسعار.

