الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السجائر

كشف منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، تفاصيل موعد حل أزمة السجائر في مصر، مؤكدا "أزمة السجائر في مصر ونقصها تنتهي خلال أسبوع بعد زيادة استيراد التبغ".

وأوضح “عبد الغني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “ صدى البلد”،:" قيمة صفقة شركة جلوبال الإماراتية لشراء أسهم تقدر بـ 30% من أسهم الشركة بلغت 625 مليون دولار .

أن الاتفاقية تضمن ضخ 150 مليون دولار لشراء منتجات التبغ اللازمة لصناعة الدخان في مصر ، وسيتم زيادة الإنتاج بما يزيد عن حاجة السوق المحلية ومواجهة جشع التجار وزيادة الأسعار.