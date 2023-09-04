الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السجائر.. وهذه حقيقة ارتفاع الأسعار

بعد بيع 30 % من حصة الشرقية للدخان

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، منصور عبدالغني، موعد انتهاء أزمة السجائر في مصر، وأكد أن أزمة السجائر ستنتهي خلال أسبوع بمجرد شراء التبغ الخام وزيادة الإنتاج، ولن يكون هناك تحركا في الأسعار بعد صفقة شركة جلوبات والشرقية للدخان.

الدولة تتجه للتخارج من بعض القطاعات

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال تفاصيل استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني، وتابع في تصريحات صحفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج ”على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن الدولة تتجه لدعم القطاع الخاص ومساندته والتخارج من بعض القطاعات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، إن قيمة الصفقة 625 مليون دولار، وهذا يؤدي إلى تنشيط البورصة المصرية وزيادة التداول ويؤكد مصداقية الدولة في التخارج من بعض القطاعات، ولفت إلى أن الاتفاقية تتضمن ضخ 150 مليون دولار لشراء منتجات التبغ اللازمة لصناعة الدخان في مصر، وستتم زيادة الإنتاج بما يزيد على حاجة السوق المحلية ومواجهة جشع التجار وزيادة الأسعار.

وأكمل المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن هناك قطاعات يتم التخارج منها، وقطاعات أخرى تتم زيادة الاستثمارات فيها وقطاعات ثالثة يتم التخارج منها بعد فترة، وأشار منصور عبدالغني إلى أنه تم إعداد خطة شاملة ومتكاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات جارية على قدم وساق للتعاقد مع شركاء هنديين لإنتاج المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء في مصر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال منصور عبدالغني، أن ما كانت تحصل عليه الدولة من سجائر يظل ثابتا بل يزيد مع زيادة الإنتاج، موضحا أن الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” لم تكن تسعر السجائر والأسعار تظل ثابتة الفترة المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال منصور عبدالغني أن "ما كانت تحصل عليه الدولة من ضرائب السجائر نحو 85 مليار جنيه سيظل ثابتا ويزيد بزيادة الإنتاج، وأسعار السجائر لن تكن متروكة للشركة أو لأي شريك أجنبي".

وشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الأحد الموافق 3 سبتمبر، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، لصالح شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية، ووقع على الاتفاقية عماد الدين مصطفي خالد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشيخة لُبني القاسمي ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة.

بموجب الاتفاقية الموقعة، قال وزير قطاع الأعمال، إن شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" تستحوذ على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى) بمبلغ 625 مليون دولار أمريكي بما يعادل مبلغ (تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري) (19,336,625,000 جنيه)، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.