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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

العلبة هتبقى بكام؟|مفاجأة بشأن أسعار السجائر بعد بيع ثلث حصة الشركة

السجائر
السجائر

بدأت التساؤلات تزداد عن مصير أسعار السجائر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد ما وقعت الحكومة على اتفاقية استحواذ على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة " جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية.

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الشركة الشرقية للدخان: زيادة إنتاج السجائر بنسبة 40% من أجل توفيرها للمواطنين

حقيقة زيادة أسعار السجائر 

وبدأت الأسئلة تتزايد حول مصير أسعار السجائر وخطة الشركة الفترة المقبلة ، وهو ما أعلنه منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، قائلا إن ما كانت تحصل عليه الدولة من سجائر يظل ثابتا بل يزيد مع زيادة الإنتاج، موضحا أن الشركة الشرقية للدخان لم تكن تسعر السجائر والأسعار تظل ثابتة الفترة المقبلة.

السجائر 

150 مليون دولار

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال أن الاتفاقية تضمن ضخ 150 مليون دولار لشراء منتجات التبغ اللازمة لصناعة الدخان في مصر ، وسيتم زيادة الإنتاج بما يزيد عن حاجة السوق المحلية ومواجهة جشع التجار وزيادة الأسعار.

موعد انتهاء أزمة السجائر فى مصر

وكشف عن موعد انتهاء أزمة السجائر فى مصر، بعد استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني».

السجائر 

وبين  عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأزمة ستنتهي خلال أسبوع، موضحا أن الدولة تتجه لدعم القطاع الخاص ومساندته والتخارج من بعض القطاعات.

جدير بالذكر أن الاتفاقية الموقعة أمس التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي نصت على :

- تستحوذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى)

- الاتفاقية بمبلغ ٦٢٥ مليون دولار أمريكي بما يعادل مبلغ (تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري) (١٩,٣٣٦,٦٢٥,٠٠٠ جنيه)

- قيام المشتري بتوفير مبلغ ١٥٠ مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

- تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها ٢٠.٩٪؜ من رأس مال الشركة الشرقية.

زيادة الإنتاج بنسبة 40%

يذكر أن هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ الشركة الشرقية للدخان، قال إنه تم اتخاذ بعض الإجراءات؛ ليتم توفير السجائر بشكل أكبر، لتنخفض أسعارها في السوق.

السجائر 

وأضاف "أمان" خلال تصريحات تليفزيونة، أنه تم زيادة الإنتاج في المرة الأولي بمقدار 25% ومن ثم تم زيادة الإنتاج مرة أخرى يوم الخميس الماضي بنسبة 15% لتصبح زيادة الإنتاج بنسبة 40%.

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