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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

أسعار السجائر
أسعار السجائر

بعد أزمة ارتفاع أسعار السجائر بشكل جنوني، بدأت الحديث عن فواتير المشتريات أو الفواتير الإلكترونية التي أصبحت إلزامية على كل من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، بموجب نص القانون، حيث بموجبها يلتزم أصحاب الشركات أو حتى منافذ البيع منثل السوبر ماركت وغيرها، بإصدار فاتورة إلكترونية لجميع المبيعات التي يقومون بها، وعلى المشتري الحرص على تحصيل فاتورة المشتريات من البائع، لحفظ حقوقه.

ومن خلال إلزام المحلات و “السوبر ماركت” بالفواتير الإلكترونية وإصدار فواتير المشتريات للعميل، يمكن السيطرة على أسعار السجائر، لأنه في حال تقديم شكوى ضد المحل الذي أصدر فواتير بسعر غير رسمي، يتم معاقبة صاحب المحل وفقًا للقانون.

وانتشرت في  الآونة الأخيرة، فواتير مشتريات وهمية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السجائر، الأمر الذي حرضت منه مصلحة الضرائب، وطالبت ببسرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم  16189من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

محاربة ارتفاع أسعار السجائر

ويلزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد الممولين بإصدار الفواتير الإلكترونية، وتسجيل جميع المبيعات والمشتريات على النظام الإلكتروني، وهو إجراء مهم للتعامل مع أسعار السجائر المرتفعة، بجانب إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.

وينص القانون على أنه يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها".

كما يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم  ذلك القانون إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، ومنها بالطبع أسعار السجائر، والمدونة أصلا على علب السجائر عبر الـ QR CODE.

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ويعاقب لمن خالف المادتين  والخاصة بـ إصدار الفواتير الإلكترونية، ومنها أسعار السجائر،  بـ غرامة تبدأ من 20000 جنيه إلى 100000 جنيه.

كما أن 

البيانات اللازمة للتسجيل بمنظومة الفاتروة الإلكترونية

وحددت مصلحة الضرائب، الإجراءات المطلوبة للتسجيل على منظومة الفاتورة  الإلكترونية، والتي من بينها البيانات، التي جاءت كالتالي:
- رقم تسجيل الشركة
- البريد الإلكتروني للشركة
- رقم هاتف – موبايل الشركة
- اسم مفوض الشركة (باللغة العربية والإنجليزية)
- الرقم القومي للمفوض
- رقم موبايل المفوض
- البريد الإلكتروني للمفوض

خطوات أخرى للتسجيل

بعد تجهيز البيانات التي أشرنا إليها في الأعلى، يتم اتخاذ الخطوات التالية:
- التوجه إلى المأمورية التابع لها الممول وتقديم التفويض ويكون معتمد من الشركة بتوقيع بنكي أو يثوم المفوض بتقدين صورة التوكيل الرسمي من صاحب الشركة.
- استلام الممول صورة من التفويض تكون مختومة بختم المأمورية
- إرسال إيميل للمأمورية التابع لها الممول ويرفق به صورة التفويض المختومة من المأمورية وصورة شهادة التسجيل الضريبي وصورة بطاقة الرقم القومي للمفوض.

الفاتورة الإلكترونية

تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من 1 يوليو 2023 الماضي، أعلنت وزارة التضامن أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من 1 يوليو 2023.

ويهدف تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة  الضريبية، وذلك إستنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية  المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.

وتطبق الفاتورة الإلكترونية على جميع المحلات والسوبر ماركت وكذلك الصيدليات وجميع المنافذ التي لها تعامل مباشر مع المواطنين، وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحق الدولة أيضا في تحصيل الضريبة على المشتريات.

أسعار السجائر الرسمية

سعر علبة السجائر البوكس  نحو 15 جنيها
سعر علبة السجائر كليوباترا 24 جنيها
سعر علية السجائر السوبر 24 جنيها
سعر علبة السجائر مونديال 24 جنيها
سعر علبة السجائر فايسروي 23 جنيها

سعر علبة السجائر الميريت 64 جنيها
سعر علبة السجائر ماربلورو 559 جنيها
سعرع لبة السجائر ال اند ام أحمد 42 جنيها

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