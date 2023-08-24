زحام وطوابير لشراء السجائر بالأسعار الرسمية في هذه المنطقة.. اعرف التفاصيل

تصدرت أزمة أسعار السجائر المشهد بشكل كبير على مدار الأسابيع الماضية، وذلك بعد استغلال عدد من التجار الأزمة، في رفع الأسعار بشكل جنوني، إذ تم رفع الأسعار إلى الضعف، وأكثر من ذلك أيضا، وسط محاولات من المواطن المصري بالبحث عن شراء العلبة بالأسعار الطبيعية، ألا أن الأمر كان صعبا بسبب ندرة السجائر في الأسواق.

وزعم البعض أن السبب وراء عدم وجود السجائر في الأسواق هو أن التجار يستغلون الأمر ويقومون بتخزينها لديهم، ومن ثم إخراجها بشكل ضئيل لبيعها بالأسعار المرتفعة، على الرغم من حصولهم على الكميات الطبيعية بشكل دوري من شركة الشرقية للدخان بالسعر الرسمي المعروف لها.

السجائر بالأسعار الرسمية في هذه المنطقة

ورصدت قناة العربية، مقطع فيديو عن زحام في منطقة حدائق القبة، وصل إلى حد الوقوف في طابور انتظار للحصول على السجائر بالأسعار الرسمية الخاصة بها، وذلك بعدما قام أحد التجار بعرض السجائر المتواجدة لديه والتي يحصل عليها بالسعر الرسمي.

وظهر في مقطع الفيديو الازدحام الكبير أمام المحل لبيع السجائر، ولشرائها بالأسعار الرسمية، وسط انتظار في طابور طويل للحصول على الكميات المرغوب فيها من كل مواطن، على الرغم من أن هذا الطابور أمام محل صغير جدا في مدينة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

وتحدث هشام، صاحب المحل، مع قناة العربية قائلا إنه يقوم ببيع السجائر بأسعارها الرسمية الموجودة لدى الشركة، مشيرًا إلى قائمة الأسعار، والتي توضح أن سعر السجائر، والتي جاءت في القائمة للجملة كالآتي:

الكيلوباترا بـ 240 جنيها السجائر البوكس 240 جنيها سجائر إل إم أحمر 420 جنيها سجائر إل إم أزرق420 جنيها سجائر إل إم أبيض420 جنيها سجائر المارليبورو أحمر850 جنيها سجائر المارليبورو أبيض 850 جنيها سجائر ميرت أزرق 635 جنيها سجائر ميرت أصفر 635 جنيها

وأكد صاحب المحل، أنه يبيع كل السجائر المتاحة لديه القادمة من الشركة قدر المستطاع، “عاملين في المحل هنا خراطيش، والناحية التانية علب للجمهور العادي، وعلى أد ما نقدر بنبيع، ونتمنى الشركة تضخ شوية بضاعة، والأمور بتزداد تحسن كل يوم، والأصناف كلها موجودة، ولكن الكميات كلها بتبقى قليلة”.

وأردف: “في فريق شغال معايا بنحاول على أد ما نقدر ننظم ونعمل طوابير ولكن الجهد كبير علينا”.

وتحدث مواطن مع قناة العربية قائلا إن هذا الرجل الوحيد في حدائق القبة الذي يبيع السجائر بسعرها، فيما أن باقي المحلات تبيع بسعر غالي، يشتري من هنا ويبيعها بشكل مرتفع، فيما قال مواطن آخر: “أنا بشتري قاروصة السجائر الوينستون من المحل 255 جنيها فيما تُباع العلبة في المحلات 55 جنيها الواحدة”.