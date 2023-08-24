عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زحام وطوابير لشراء السجائر بالأسعار الرسمية في هذه المنطقة.. اعرف التفاصيل

صدى البلد

تصدرت أزمة أسعار السجائر المشهد بشكل كبير على مدار الأسابيع الماضية، وذلك بعد استغلال عدد من التجار الأزمة، في رفع الأسعار بشكل جنوني، إذ تم رفع الأسعار إلى الضعف، وأكثر من ذلك أيضا، وسط محاولات من المواطن المصري بالبحث عن شراء العلبة بالأسعار الطبيعية، ألا أن الأمر كان صعبا بسبب ندرة السجائر في الأسواق. 

 

وزعم البعض أن السبب وراء عدم وجود السجائر في الأسواق هو أن التجار يستغلون الأمر ويقومون بتخزينها لديهم، ومن ثم إخراجها بشكل ضئيل لبيعها بالأسعار المرتفعة، على الرغم من حصولهم على الكميات الطبيعية بشكل دوري من شركة الشرقية للدخان بالسعر الرسمي المعروف لها. 

 

السجائر بالأسعار الرسمية في هذه المنطقة

ورصدت قناة العربية، مقطع فيديو عن زحام في منطقة حدائق القبة، وصل إلى حد الوقوف في طابور انتظار للحصول على السجائر بالأسعار الرسمية الخاصة بها، وذلك بعدما قام أحد التجار بعرض السجائر المتواجدة لديه والتي يحصل عليها بالسعر الرسمي. 

 

وظهر في مقطع الفيديو الازدحام الكبير أمام المحل لبيع السجائر، ولشرائها بالأسعار الرسمية، وسط انتظار في طابور طويل للحصول على الكميات المرغوب فيها من كل مواطن، على الرغم من أن هذا الطابور أمام محل صغير جدا في مدينة حدائق القبة بمحافظة القاهرة. 

 

وتحدث هشام، صاحب المحل، مع قناة العربية قائلا إنه يقوم ببيع السجائر بأسعارها الرسمية الموجودة لدى الشركة، مشيرًا إلى قائمة الأسعار، والتي توضح أن سعر السجائر، والتي جاءت في القائمة للجملة كالآتي:

  1. الكيلوباترا بـ 240 جنيها
  2. السجائر البوكس  240 جنيها
  3. سجائر إل إم أحمر 420 جنيها
  4. سجائر إل إم أزرق420 جنيها
  5. سجائر إل إم أبيض420 جنيها
  6. سجائر المارليبورو أحمر850 جنيها
  7. سجائر المارليبورو أبيض 850 جنيها
  8. سجائر ميرت أزرق 635 جنيها
  9. سجائر ميرت أصفر 635 جنيها

وأكد صاحب المحل، أنه يبيع كل السجائر المتاحة لديه القادمة من الشركة قدر المستطاع، “عاملين في المحل هنا خراطيش، والناحية التانية علب للجمهور العادي، وعلى أد ما نقدر بنبيع،  ونتمنى الشركة تضخ شوية بضاعة، والأمور بتزداد تحسن كل يوم، والأصناف كلها موجودة، ولكن الكميات كلها بتبقى قليلة”. 

 

وأردف: “في فريق شغال معايا بنحاول على أد ما نقدر ننظم ونعمل طوابير ولكن الجهد كبير علينا”. 

 

وتحدث مواطن مع قناة العربية قائلا إن هذا الرجل الوحيد في حدائق القبة الذي يبيع السجائر بسعرها، فيما أن باقي المحلات تبيع بسعر غالي، يشتري من هنا ويبيعها بشكل مرتفع، فيما قال مواطن آخر: “أنا بشتري قاروصة السجائر الوينستون من المحل 255 جنيها فيما تُباع العلبة في المحلات 55 جنيها الواحدة”. 

السجائر سعر السجائر قناة العربية الشرقية للدخان السجائر في الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس | قرار جمهوري بتعيين المستشار فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

صور تظهر لأول مرة.. الكشف عن مفاجأة بشأن جسم طائرة قائد فاجنر

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

ترشيحاتنا

منها حل أزمة الدولار.. 5 فوائد تعود على مصر من الانضمام لمجموعة البريكس

تعليق إيطالي على انضمام مصر والسعودية والإمارات لـ"بريكس"

بعضها دول عربية.. تعرف على من تأجل قبولها في مجموعة بريكس

وليد السويدي: انضمام مصر للبريكس خطوة استراتيجية تحقق نتائج اقتصادية واعدة

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

توقيت حاسم.. الكشف عن المستفيد الأول من مصرع قائد فاجنر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطف الموبايل وصورها.. فيديو يوثق لموقف طريف بين فتاة وقرد بالفلبين

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

فيديو

مخبأ بعناية.. اكتشاف موبايل على وضعية التصوير بحمام السيدات بأحد بنوك الكويت

زعيم فاجنر وضع خطة انتقام حال إنهاء حياته.. ماذا فعل قبل مصرعه؟|«فيديوجراف»

فيضانات .. هل تصل سحابة سوبر سيل إلى مصر؟ فيديو

ماذا سيحدث للدولار؟ | توابع انضمام مصر للبريكس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ