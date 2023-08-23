العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد، تغطيه خاصة عن أزمة السجائر حيث اجتاحت حالة من الغضب المواطنين المدخنين، خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما سجلت أسعار السجائر أرقاما قياسية، حيث سجل سعر العلبة الكليوباترا 80 جنيها في بعض المناطق ، وسجلت «المارلبورو» و «إل إم» نحو 100 جنيه، ومع تزايد أزمة ارتفاع اسعار السجائر، تدخلت الحكومة بالتعاون مع الشركة الشرقية للدخان، للحد من ارتفاع أسعارها غير الرسمية في الأسواق، ووضعت إجراءات من شأنها تدارك الأزمة.

وعقب تدخل الحكومة، حدثت إنفراجة في أسعار السجائر يوم السبت الماضي، حيث تراجع سعر العلبة كليوباترا نحو 30 إلى 35 جنيها، لتصل الى 45 جنيها اليوم في المحلات، وفقا لما أكده بعض المدخنين.

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