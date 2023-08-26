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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تحركات لخفض أسعار السجائر.. هل تنجح زراعة التبغ في مصر؟| هذه أسباب منعها

السجائر
السجائر

تتنوع أفكار الحكومة خلال الفترة الماضية، بهدف إيجاد حل جذري لمشكلة ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق بشكل غير رسمي، حيث أكدت الشركة الشرقية للدخان، مرارا أن أسعار منتجاتها من السجائر لم تتغير مطلقا، وذلك طبقا لأخر أسعار تم إعلانها من الشركة منذ مارس الماضي، موضحة أن أسعار سجائر كليوباترا الأوسع انتشارا تبلغ 24 جنيها للعلبة.

وطالبت الشركة أكثر من مرة، بضرورة استخدام الأكواد الخاصة بمنتجاتها المطبوعة على علب السجائر، لمعرفة السعر الرسمي للعلبة، خاصة وأن الأسواق شهدت في الفترة الماضية ارتفاعات غير مبررة من التجار.

السجائر

طرح فكرة زراعة التبغ

وفي إطار إيجاد حلول مبتكرة لأزمة أسعار السجائر، كشف المهندس هاني أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان - إيسترن كومباني - عن أن هناك عدة جهات بالدولة طرحت فكرة زراعة التبغ في مصر، لكن لم تتم الموافقة عليها حتى الآن، موضحا أن هناك قانونا منذ عهد محمد علي باشا، يمنع زراعة التبغ في مصر، في حين أنه لا يمانع فكرة زراعة التبغ، ولكن يجب الأخذ في الحسبان أن زراعة التبغ يجب أن ترتبط بها صناعة لتجهيز الدخان حتى يمكن استخدامه في الصناعة.

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الشرقية للدخان: القانون يمنع زراعة التبغ منذ أيام محمد علي |فيديو

وشدد أمان، خلال تصريحات إعلامية أن صناعة وزراعة التبغ متخصصة وتحتاج لوجود شركات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، قرر خلال اجتماعه منذ أيا زيادة إنتاج الشركة إلى 150 مليون سيجارة، ما يقدر بحوالي 7.5 مليون علبة سجائر، بدلا من معدلات الإنتاج السابقة التي كانت 100 مليون سيجارة، بما يعادل 5 ملايين علبة، وذلك بهدف القضاء على العجز الحالي الناتج عن سلاسل الإمداد وبعض المشكلات اللوجيستية.

وكان هاني أمان، قد كشف أيضا، أن أسباب منع زراعة التبغ في مصر، تعود إلى قانون منذ عهد محمد علي، ولا يزال هذا الفرمان ساريا، موضحا أنه جرت دراسة لزراعة التبغ في منذ أكثر من مرة لكن لم يتم إقرار ذلك، مشيرا إلى أن أسباب المنع في تلك الحقبة لم تكن متعلقة باعتبار التبغ مثل الحشيش أو الأفيون، وكانت متعلقة بتوازنات اقتصادية، حيث كان يتم زراعة القطن، فيما يتم استيراد الدخان من الخارج.

السجائر

أسباب منع زراعة التبغ

من جانبه، أكد ربيع مصطفى أستاذ النباتات بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات صحفية سابقة، أنه في عهد محمد علي، صدر قرار بتجريم زراعة التبغ، ولا تزال زراعته تحتاج لمزيد من المراجعة والتدقيق للتحقق من مدى جدواه الاقتصادية، موضحا أن زراعة التبغ فى مصر قد تكون صعبة لعدة أسباب كالتالي:

  • تحتاج زراعة التبغ لنهار طويل أكثر من 16 ساعة.
  • تحتاج لمعدلات عالية من الرطوبة للوصول لنفس المذاق المعتاد لدى الجمهور.
  • تحتاج زراعة التبغ إلى تكنولوجيا قد تكون غير متوفرة في مصر، حيث أم التجار الفردية كانت نتائجها ضعيفة.

وأوضح أن الموطن الأصلي لزراعة التبغ هو المكسيك وأمريكا الشمالية.

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وكانت الحكومة قد تدخلت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه أول أغسطس الجاري، لمتابعة نشاط عمل الشركة الشرقية للدخان، والإنتاج المتاح، وتناول الاجتماع سبل توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها السجائر، موضحًا أنه تم الإشارة في هذا الصدد إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة السجائر.

صناعة السجائر

أسعار السجائر الرسمية

وبعد تحركات الحكومة بالتعاون مع الشرقية للدخان، شهدت أسعار السجائر في السوق، الوصول إلى الأسعار الرسمية بشكل تدريجي، حيث جاءت أسعار السجائر كالتالي:

  • سعر سجائر بوكس 10 بـ 15 جنيها.
  • سعر سجائر كليوباترا كينج سايز بـ23 جنيها.
  • سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين بـ24 جنيها.
  • سعر سجائر ميريت بأنواعها 59 جنيها.
  • سعر سجائر مارلبورو بـ 54 جنيها.
  • سعر سجائر مارلبورو جولد بـ54 جنيهاً.
  • سعر سجائر مارلبورو كرافت بـ 44 جنيهاً.
     
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