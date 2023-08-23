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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة العالمية: التبغ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص كل عام

صدى البلد

يُكرِّم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الأفراد في كل عام تقديرًا لما حققوه من إنجازات في مجال مكافحة التبغ. واليوم، قُدِّمت جائزة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ إلى الدكتور هاني الجهماني، المنسق السابق لتحالف الاتفاقية الإطارية، تقديرًا له على دعمه للمنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة التبغ في إقليم شرق المتوسط، وعلى جهوده الدؤوبة مع رابطات المجتمع المدني التي تدعو إلى مكافحة التبغ.

ويقتل التبغ أكثر من 8 ملايين شخص كل عام، منهم 1.3 مليون شخص من غير المدخنين المعرَّضين للدخان غير المباشر.

ويعيش نحو 80% من متعاطي التبغ في العالم البالغ عددهم 1.3 مليار شخص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وتشير البيانات المستمدة من «تقرير منظمة الصحة العالمية عن وباء التبغ العالمي» الصادر حديثًا إلى أنه بالرغم من ثبات التقدم المحرَز منذ عام 2007، فقد تباطأت وتيرة ذلك التقدُّم منذ عام 2018.

واعتمدت الدول الأعضاء بالمنظمة في عام 2003 اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ -وهي أول معاهدة دولية يجري التفاوض عليها برعاية المنظمة- للتصدي لوباء التبغ، التي دخلت حيز النفاذ في عام 2005. ويبلغ عدد البلدان الأطراف في هذه المعاهدة حاليًّا 182 بلدًا.

وتمشِّيًا مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، استحدثت المنظمة التدابير الستة لمكافحة التبغ. وقد أدى تنفيذ تلك التدابير إلى إنقاذ الأرواح وخفض التكاليف الناتجة عن الإنفاق الذي يمكن تجنُّبه على خدمات الرعاية الصحية.

ويتمتع الآن أكثر من 70% من سكان العالم، أو 5.6 مليارات شخص، بالحماية من خلال تدبير واحد على الأقل من تلك التدابير - بزيادة قدرها خمسة أضعاف ما كانت عليه في عام 2007. ورغم ذلك، لا يزال العديد من بلدان الإقليم بحاجة إلى سَنِّ التشريعات الفعالة وتنفيذ تلك التدابير، بالرغم من زيادة عدد البلدان التي تطبق تدبيريْن أو أكثر بنحو عشرة أضعاف منذ عام 2007.

وخلال حفل نظَّمه المكتب الإقليمي في القاهرة لتقديم الجائزة، أعربت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، عن تقديرها العميق لعمل الدكتور هاني الجهماني.

وأوضحت قائلة: «يسرنا أن نقدم الجائزة للدكتور الجهماني تقديرًا لمساعيه المتواصلة الرامية إلى تعزيز مكافحة التبغ في جميع أنحاء الإقليم، ونحث جميع القطاعات على تنسيق الجهود المبذولة في قيادة أنشطة مكافحة التبغ، والحد من معدل انتشار تعاطيه».

وفي هذا الصدد، علَّق الدكتور الجهماني قائلًا: «لقد تشرَّفتُ باستلام هذه الجائزة من منظمة الصحة العالمية. وأرى في هذا التقدير قوة دافعة، ليس لي فحسب، بل لجميع مناصري مكافحة التبغ في الإقليم وخارجه، الذين يواصلون المعركة مع التبغ القاتل الذي يفتك بالأرواح على أي صورة أو متخفِّيًا وراء ستار».

ولا يزال الدكتور الجهماني يعمل في مجال مكافحة التبغ على المستوى الدولي، ويدعم جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

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الصحة العالمية: التبغ يقتل أكثر من 8 ملايين شخص كل عام

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