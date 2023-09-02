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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

150 مليون سيجارة يوميا| أكبر شركة منتجة للأدخنة في مصر تكشف مفاجأة

أسعار السجائر
أسعار السجائر

شهدت أسعار السجائر تحركات غير مبررة خلال الفترة الماضية، خاصة الشعبية منها؛ الأمر الذي دفع الحكومة إلى توجيه الشركة الشرقية للدخان؛ لضخ كميات إضافية من السجائر لحل الأزمة.

الشركة الشرقية للدخان، قررت زيادة إنتاج السجائر بنسبة وصلت إلى 40% في زيادتين متتاليتين، للسيطرة على الأسواق المصرية، بعد وصول سعر السجائر الكليوباترا لمستويات تاريخية.

أسعار السجائر

وتخطت الكميات الموزعة من الشركة الشرقية للدخان، الـ 150 مليون سيجارة يوميا على الأسواق المصرية بمختلف محافظات مصر، للسيطرة على ارتفاع الأسعار ووقف جشع التجار.

ولجأت الشركة الشرقية للدخان، لرفع الإنتاج والضخ في الأسواق المصرية، لزيادة المعروض بوفرة وإجبار التجار أصحاب النفوس الضعيفة لتخفيض الأسعار في أسواق التجزئة.

وتراجعت أسعار السجائر الكليوباترا بأكثر من 20 جنيها، ليبدأ سعر العبوة من 40 جنيها، منذ قرارات الشركة بزيادة الضخ والإنتاج، مع دور الجهات الرقابية في متابعة الأسواق ووقف جشع التجار.

وقال المهندس هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إنه تقرر للمرة الثانية زيادة إنتاج الشركة من السجائر بنسبة 15%، بالإضافة إلى ما تم زيادته سابقًا بنسبة 25%، وطرح كميات إضافية من المنتجات بشكل يومي لتغطية احتياجات السوق، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار المتابعة اليومية لحركة توزيع وبيع السجائر بالأسواق والتي تنفذها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية، واستكمالا للجهود الأمنية، وتجاوبا مع التزام الكثير من التجار تجاه عدم تخزين السجائر وحجبها عن المستهلكين، وبهذه الزيادة الثانية يصبح إنتاج السجائر زاد بنسبة 40%.

وأضاف أمان، أن الشركة الشرقية للدخان تتعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرفة للتأكد من حسن توزيعها ووصولها لجمهور المستهلكين بأفضل صورة ممكنة، مؤكدا أن إيسترن كومباني تحرص على وصول إنتاجها إلى المستهلكين وتلبية احتياجات السوق، وتسخير جميع إمكانيات الشركة باعتبارها قلعة صناعية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وفى الوقت ذاته التصدي لتخزين السجائر.

أسعار السجائر الرسمية 

سعر سجائر بوكس 10 بـ 15 جنيها.
سعر سجائر كليوباترا كينج سايز بـ 23 جنيها.
سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين بـ 24 جنيها.
سعر سجائر ميريت Merit بأنواعها 64 جنيها.
سعر سجائر مارلبورو Marlboro بأنواعها 59 جنيها.
سعر سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted بأنواعها 49 جنيها.
سعر سجائر إل أند ام L&M بأنواعها 42 جنيها للعبوة.
سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Selections بأنواعها 50 جنيها للعبوة.
سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Dimensions بأنواعها 50 جنيها للعبوة.
سعر السجائر كليوباترا كوين سوفت 24 جنيها.
سعر السجائر كليوباترا بوكس ابيض 24 جنيها.
سعر السجائر مونديال أحمر 24 جنيها.
سعر السجائر مونديال ازرق 24 جنيها.
سعر السجائر مونديال لايت 24 جنيها.
سعر السجائر كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها.
سعر السجائر مونديال سويتش بلو بيري 24 جنيها.
سعر السجائر مونديال سويتش منتول 24 جنيها.
سعر السجائر بلمونت 24 جنيها.
سعر السجائر كليوباترا سوبر ستار 24 جنيها.
سعر السجائر بوسطن 24 جنيها.
سعر السجائر بال مال 35 جنيها.
سعر السجائر فايسروي 35 جنيها.

زيادة إنتاج السجائر

وكان صرح هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بأنه تقرر للمرة الثانية زيادة إنتاج الشركة من السجائر بنسبة 15% بالإضافة إلى ما تم زيادته سابقاً بنسبة 25% وطرح كميات إضافية من المنتجات، بشكل يومي لتغطية احتياجات السوق، يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية لحركة توزيع وبيع السجائر بالأسواق والتي تقوم بها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية، واستكمالا للجهود الأمنية، وتجاوبا مع التزام الكثير من التجار تجاه عدم تخزين السجائر وحجبها عن المستهلكين.

وأضاف أمان، أن الشركة الشرقية تتعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرفة للتأكد من حسن توزيعها ووصولها لجمهور المستهلكين بأفضل صورة ممكنة، مؤكدا أن "ايسترن كومباني" تحرص على وصول إنتاجها إلى المستهلكين وتلبية احتياجات السوق، وتسخير كل إمكانيات الشركة باعتبارها قلعة صناعية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وفى الوقت ذاته التصدي لتخزين السجائر.

وأوضح أنه من الضروري العمل مع كل الأطراف والجهات المعنية، لرصد حركة إنتاج وتوزيع وبيع السجائر بكل المنافذ ونقاط البيع على مستوى الجمهورية للتأكد من وصول السلعة لمستهلكيها، مشيرا إلى ضرورة تعاون المستهلكين في عدم طلب كميات تفوق استهلاكهم اليومي وكذلك إبلاغ الجهات المختصة فور امتناع التاجر عن البيع وحجب المنتج أو البيع بأعلى من السعر الرسمي المعلن.

 

من جانبه، قدم إبراهيم إمبابي، ممثل شعبة الدخان، ثلاثة اقتراحات لحل أزمة السجائر في السوق المصرية. أولاً، اقترح تعديل الشريحة الضريبية. ثانيًا، طرح الكميات التي تم ضبطها للبيع في محطات الوقود. وأخيرًا، أوصى بتغيير آلية التوزيع لتوجيهها نحو المتاجر الصغيرة بدلاً من الوكلاء الكبار.

عقوبة التلاعب بأسعار السجائر

يلزم قانون حماية المستهلك التجار بوضع السعر على المنتج وفي حال مخالفة الباعة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على الأشخاص المتسببين في غلاء الأسعار أو البضائع أو البونات أو سندات مالية معدة، ومن ينشر بين الناس أخبارا غير صحيحة أو إعلانات مزورة أو بيع البائع المنتج بسعر أعلى من سعره الأصلي أو امتنع عن بيعه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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