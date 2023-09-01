الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

تعمل الدولة على حل أزمة أسعار السجائر، والتي شهدت ارتفاعات غير مبررة خلال الفترة الماضية، ما دفع الحكومة إلى توجه الشركة الشرقية للدخان، بضخ كميات إضافية من السجائر لحل الأزمة، وهو ما أكده المهندس هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، موضحا أن الشركة ضخت كميات إضافية من السجائر في الأسواق بالاتفاق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين.

زيادة إنتاج السجائر بنسبة 40%

في هذا الصدد، أعلن المهندس هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، عن زيادة إنتاج السجائر بنسبة 15%، بجانب نسبة الـ 25% التي كان قد تم زيادتها مسبقا، ليصبح، إجمالي ما تنتجه الشركة بشكل إضافي حوالي 40%، من طاقتها الإنتاجية، مؤكدا أنه هذه التحركات تأتي في إطار المتابعة اليومية لحركة توزيع وبيع السجائر في الأسواق والتي تنفذها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي إطار الاستجابة مع التزامات التجار تجاه عدم تخزين السجائر وحجبها عن المستهلكين.

وأضاف أمان، خلال تصريحات إعلامية، أن الشركة الشرقية للدخان، تتعاون مع عديد من الجهات، لمرتجعة الكميات المنصرفة، والتأكد من توزيعها ووصولها للمستهليكن بأفضل صورة ممكنة وبسعرها الحقيقية، موضحا أن الشركة الشرقية للدخان حريصة على وصول منتج السجائر إلى المستهلكين وتلبية احتياجات السوق، باعتبارها إحدى القلاع الصناعية التي تهدف لدعم الاقتصاد الوطني، والتصدى لمن يقوم بتخزين السجائر.

وشدد على ضرورة عمل جميع الأطراف والجهات المعنية، لرصد حركة إنتاج وتوزيع وبيع السجائر، في كافة المنافذ ونقاط البيع على مستوى الجمهورية للتأكد من وصول السجائر للمستهلكين، وأيضا ضرورة أن يتعاون المستهلكين في عدم طلب كميات أكثر من استهلاكهم اليومي، وأيضا إبلاغ الجهات المختصة، عن التجار الممتنعين عن البيع او حجب السجائر، أو يبيعونها بأعلى من سعرها.

لا زيادة جديدة في الأسعار

وأكد أمان على أن الشركة تعمل على امتصاص زيادة التكالف المتعلقة بالمواد الخام، ولن يكون هناك رفع في أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه لم يتم رفع أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، كمان أن الشركة ستبدأ في زيادة الإنتاج بكميات تصل إلى 150 مليون سيجارة (بمعدل 7.5 مليون علبة سجائر) للقضاء على العجز الحالي الناتج عن نقص سلاسل الإمداد وبعض المشكلات اللوجستية، وذلك بدلا من الإنتاج الحالي الذي يبلغ 100 مليون سيجارة بمعدل 5 ملايين علبة وهو ما يمثل 25% من الإنتاج فضلا عن الزيادة الثانية والتي تمثل 15%.

وأشار إلى أن الشركة الشرقية للدخان، كانت تواجه بعض المشكلات اللوجستية، خلال الأيام الماضية، وهي الآن تنتظر التشريع الضريبي الخاص بضريبة السجائر، مشددا على أنه لا زيادة في أسعار السجائر، قبل إقرار مشروع قانون الضريبة على السجائر، كما انه لا زيادة في الأسعار إلى في حالة المحاولة لامتصاص زيادة التكلفة.

وأن الشركة لن تلجأ إلى زيادة السجائر إلا في حالة الضرورة مع محاولة امتصاص الزيادة في التكاليف، وأن الشركة خلال الفترة الماضية كانت تتعامل مع نقص المواد الخام والإمدادات بشكل محترف يساعدها على الاستدامة وعدم توقف الإنتاج.

أسعار السجائر الرسمية

أما عن قائمة الأسعار الرسمية للسجائر فهي كالتالي:

سعر سجائر بوكس 10 بـ15 جنيها.

سعر سجائر كليوباترا كينج سايز بـ 23 جنيها.

سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين بـ 24 جنيها.

سعر سجائر ميريت Merit بأنواعها 64 جنيها.

سعر سجائر مارلبورو Marlboro بأنواعها 59 جنيها.

سعر سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted بأنواعها 49 جنيها.

سعر سجائر إل أند ام L&M بأنواعها 42 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Selections بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Dimensions بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

سعر السجائر كليوباترا كوين سوفت 24 جنيها.

سعر السجائر كليوباترا بوكس ابيض 24 جنيها.

سعر السجائر مونديال أحمر 24 جنيها.

سعر السجائر مونديال ازرق 24 جنيها.

سعر السجائر مونديال لايت 24 جنيها.

سعر السجائر كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها.

سعر السجائر مونديال سويتش بلو بيري 24 جنيها.

سعر السجائر مونديال سويتش منتول 24 جنيها.

سعر السجائر بلمونت 24 جنيها.

سعر السجائر كليوباترا سوبر ستار 24 جنيها.

سعر السجائر بوسطن 24 جنيها.

سعر السجائر بال مال 35 جنيها.

سعر السجائر فايسروي 35 جنيها.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكد أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون بالضرائب الجديدة على السجائر مع بداية دور الانعقاد الرابع في أكتوبر المقبل.