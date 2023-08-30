قرارات مهمة ستغير أسعار السجائر| ماذا سيحدث.. شاهد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر مستجدات أزمة السجائر؛ حيث لاتزال الأزمة مستمرة بين الحكومة التي تسعى إلى ضبط سوق أسعار السجائر، وجشع التجار الذين يسعون إلى احتكار المصريين من المدخنين؛ حيث عاودت أسعار السجائر إلى الارتفاع مرة أخرى فى الأسواق، بعد أن شهدت انخفاضًا على مدار آخر أسبوعين بعد إعلان «إيسترن كومبانى» زيادة إنتاجها إلى ١٥٠ مليون سيجارة يومياً، ولكن الاستقرار لم يدم طويلاً، حتى عادت الأسعار للصعود خلال الأسبوع الجاري.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، هاني أمان، إن الشركة نفذت ما وعدت به بشأن أزمة ارتفاع أسعار السجائر، وحدث تجاوب في السوق، موضحًا أن هناك مقاومة شديدة من المستفيدين من الأزمة.

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