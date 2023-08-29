قرار عاجل من الشرقية للدخان لضبط أسعار السجائر في السوق

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، آخر مستجدات أزمة السجائر وأسعارها في مصر.



وقال أمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم":" لا ننكر تواجد مقاومة شديدة من المستفيدين من أزمة أسعار السجائر ".

وأضاف:" مصممون على ضبط الأسواق وأسعار السجائر، وسيكون هناك مواقف جديدة سيتم اتخاذها خلال الايام المقبلة ".

وتابع هاني أمان:" إحنا بنقول للتجار المكسب الطبيعي معقول فلماذا يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار السجائر".

وأكمل أمان:" سيكون هناك تحركات في الفترة المقبلة لضبط أسعار السجائر في السوق المصري".

