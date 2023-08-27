ارتفاع أسعار السجائر.. 3 حلول سحرية تنهي الأزمة في 24 ساعة

شكاوى مستمرة من المواطنين المدخنين حول ارتفاع أسعار السجائر التي فاقت الخيال فإن عدم التزام بائعي السجائر بالأسعار المعلنة هو النمط السائد في السوق السوداء بل واختفاء أنواع السجائر المحلية من السوق.

خطوات لإنهاء الأزمة

ففي الحقيقة أزمة السجائر لم تنته بعد وحذر كثير من المسؤولين من تفاقمها، وفي الوقت نفسه فإنها باتت في المتاجر عملة نادرة تزيد أسعارها يوماً تلو الآخر.

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن أزمة السجائر سوف تظل مستمرة حتى تستمع الحكومة إلى النصائح التي قدمها، مؤكدا أنه سيحدد ثلاث خطوات فقط لإنهاء هذه الأزمة في 24 ساعة.

وأضاف إمبابي ـ خلال تصريحات إعلامية له، أن أول خطوة هي سرعة إصدار التعديل الضريبي على السجائر الذي تأخر لمدة ثلاثة أشهر، مضيفا أن الخطوة الثانية هي قلب الهرم التوزيع بمعنى أن الشركة الشرقية للدخان كانت تقوم بتوزيع منتجاتها على تجار الجملة وهم يقومون بتخزين السجائر، فيجب عليهم توزيع منتجاتهم في محطات الوطنية للبنزين وأكشاك السجائر ومحال "السوبر ماركت" الكبيرة، وهذا هو قلب الهرم التوزيعي.

وأكد أن الأمر الثالث أن المضبوطات التي تم ضبطها عن طريق مباحث التموين وتم نقلها في حيازة النائب العام كميات كبيرة جدا، ويجب أن يتم توزيعها في محطات البنزين الوطنية وخلال 48 ساعة سوف يتم حل هذه الأزمة بـ اتباع هذه الخطوات.

إبراهيم إمبابي

زراعة التبغ في مصر

وفي إطار إيجاد حلول لأزمة أسعار السجائر، كشف المهندس هاني أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان - إيسترن كومباني - عن أن هناك عدة جهات بالدولة طرحت فكرة زراعة التبغ في مصر، لكن لم تتم الموافقة عليها حتى الآن، موضحا أن هناك قانونا منذ عهد محمد علي باشا، يمنع زراعة التبغ في مصر، في حين أنه لا يمانع فكرة زراعة التبغ، ولكن يجب الأخذ في الحسبان أن زراعة التبغ يجب أن ترتبط بها صناعة لتجهيز الدخان حتى يمكن استخدامه في الصناعة.

وشدد أمان، خلال تصريحات إعلامية له، أن صناعة وزراعة التبغ متخصصة وتحتاج لوجود شركات كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، قرر خلال اجتماعه منذ أيا زيادة إنتاج الشركة إلى 150 مليون سيجارة، ما يقدر بحوالي 7.5 مليون علبة سجائر، بدلا من معدلات الإنتاج السابقة التي كانت 100 مليون سيجارة، بما يعادل 5 ملايين علبة، وذلك بهدف القضاء على العجز الحالي الناتج عن سلاسل الإمداد وبعض المشكلات اللوجيستية.

وكان هاني أمان، قد كشف أيضا، أن أسباب منع زراعة التبغ في مصر، تعود إلى قانون منذ عهد محمد علي، ولا يزال هذا الفرمان ساريا، موضحا أنه جرت دراسة لزراعة التبغ في منذ أكثر من مرة لكن لم يتم إقرار ذلك، مشيرا إلى أن أسباب المنع في تلك الحقبة لم تكن متعلقة باعتبار التبغ مثل الحشيش أو الأفيون، وكانت متعلقة بتوازنات اقتصادية، حيث كان يتم زراعة القطن، فيما يتم استيراد الدخان من الخارج.

المهندس هاني أمان

أسعار السجائر اليوم

وكانت الحكومة قد أقرت زيادة أوامر التوريد للمواد الخام لشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، والتي تستحوذ على قرابة 75% من حجم السوق المحلية في مصر، كما تصدر جزءاً من إنتاجها، وذلك لسرعة إنهاء أزمة السجائر في مصر من خلال زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيا لاستقرار السوق وضبط الأسعار.

ووفقاً لأحدث نشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، فإن حجم واردات التبغ "ورق الدخان" تراجع بقيمة 17.556 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين لتصل إلى 20.656 مليون دولار مقابل 38.212 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما بلغت واردات مصر من التبغ المفروم والمكبوس خلال مايو الماضي انخفضت إلى 14.5 مليون دولار مقارنة مع نحو 19.7 مليون دولار للشهر المقابل من 2022 بتراجع قدره 5.169 مليون دولار.

تتغير أسعار السجائر من يوم لأخر خلال تلك الايام بسبب تخزين البعض السجائر والقيام ببيعها بسعر السوق السوداء وهو:

سعر بوكس 10 بـ 15 جنيها.

كليوباترا كينج سايز بـ 23 جنيها.

سعر كليوباترا سوفت كوين بـ 24 جنيها.

ميريت بأنواعها 64 جنيها.

مارلبورو بأنواعها 59 جنيها.

سعر مارلبورو كرافتد بأنواعها 49 جنيها.

سعر ال أند ام بأنواعها 42 جنيها للعبوة.

التبغ المسخن HEETS Selections بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

سعر التبغ المسخن HEETS Dimensions بأنواعها 50 جنيها للعبوة.