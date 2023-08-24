عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تموينية مكبرة من الأجهزة الرقابية على الأسواق بالعريش

حملات تموينية مكبرة
حملات تموينية مكبرة للمرور على الاسواق بالعريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، اليوم، حملة تموينية مكبرة من الأجهزة  الرقابية بالمديرية،  بالاشتراك مع مديرية الصحه ومديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء ، وقسم مباحث التموين للمرور على الاسواق والمخابز والمحال التجاريه والمطاعم واكشاك بيع السجائر .

وقالت أمانى رسلان مدير عام المديرية، أن الحملة فى إطار جهود مديرية تموين شمال سيناء بتكثيف الحملات التموينيه على مستوى المحافظة لضبط المخالفين والمتلاعبين وضبط الحالة التموينية  ، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور محافظ شمال سيناء 

 

 

أطعمة غير صالحة:


ووقد اسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات من الاطعمه المعده للاستخدام غير صالحه للاستخدام الادمى باحد المخازن تابع لاحد المطاعم والذى يستخدم لإعداد وتجهيز الاطعمه ، وتم تحريزها وتحرير  محضر بذلك،  وعدد ١ محضر سجائر مجهولة المصدر وعدد ١ محضر سجائر بيع بازيد من السعر الرسمى والمعلن.

 بالإضافة إلى تحرير عدد ٧ محضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية وتم تسليم المحاضر والمتهمين للعرض على النيابه العامه وجارى تكثيف الحملات التموينيه على مستوى المحافظة.


وجارى تنفيذ الحملات التموينية على الأسواق  وكافة الأنشطة التى تمس الأمن الغذائى للمواطنين في مختلف مدن المحافظة.

txt

تواصل حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قرى شمال سيناء


 

العريش حملة تموينية الاسواق مكبرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

مهنئاً الزمالك.. فرج عامر يثير الجدل بهذا المنشور

بعد انضمام مصر رسميًا.. بوتين يرحّب بانضمام الأعضاء الجُدد لـ «البريكس»

أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 |فيديو

ترشيحاتنا

عاصفة مفاجئة.. ماذا يحدث فى طقس اليوم ؟

برلمانية: دعوة مصر لعضوية دائمة في بريكس تضمن لها الخروج الآمن من أزمة الدولار

اعتذار حكم سابق.. دري وجهاد جريشة ضمن فريق عمل بيريرا بلجنة الحكام

أمطار لحد السيول في هذه المناطق.. تفاصيل

برفقة مصر.. آبي أحمد يعلق على انضمام إثيوبيا للبريكس

إسرائيل تعلن الكشف عن نفق تحت الأرض في الناصرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا.. فيديو لمداهمة شرطية تتسبب في نهاية مأساوية لصحفية باليوم التالي

بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

آلاف الجنيهات.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في آخر حفل غنائي | شاهد

علامات تحذيرية قبل إصابتك بالسكتة الدماغية.. وأفضل الإسعافات الأولية لمواجهتها

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ