حملة تموينية مكبرة من الأجهزة الرقابية على الأسواق بالعريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، اليوم، حملة تموينية مكبرة من الأجهزة الرقابية بالمديرية، بالاشتراك مع مديرية الصحه ومديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء ، وقسم مباحث التموين للمرور على الاسواق والمخابز والمحال التجاريه والمطاعم واكشاك بيع السجائر .

وقالت أمانى رسلان مدير عام المديرية، أن الحملة فى إطار جهود مديرية تموين شمال سيناء بتكثيف الحملات التموينيه على مستوى المحافظة لضبط المخالفين والمتلاعبين وضبط الحالة التموينية ، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور محافظ شمال سيناء

أطعمة غير صالحة:



ووقد اسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات من الاطعمه المعده للاستخدام غير صالحه للاستخدام الادمى باحد المخازن تابع لاحد المطاعم والذى يستخدم لإعداد وتجهيز الاطعمه ، وتم تحريزها وتحرير محضر بذلك، وعدد ١ محضر سجائر مجهولة المصدر وعدد ١ محضر سجائر بيع بازيد من السعر الرسمى والمعلن.

بالإضافة إلى تحرير عدد ٧ محضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية وتم تسليم المحاضر والمتهمين للعرض على النيابه العامه وجارى تكثيف الحملات التموينيه على مستوى المحافظة.



وجارى تنفيذ الحملات التموينية على الأسواق وكافة الأنشطة التى تمس الأمن الغذائى للمواطنين في مختلف مدن المحافظة.



