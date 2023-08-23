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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قرى شمال سيناء

حملة التطعيم ضد مرض
حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بسيناء

تواصل الفرق الطبية المشاركة في فعاليات الحملة المحدودة للتطعيم  ضد مرض شلل الأطفال، أعمالها، لليوم الرابع على التوالي في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

 
وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الحملة حققت خلال الـ 3 أيام الماضية نسبة 95.3% من إجمالي المستهدف، حيث تم تطعيم 100 ألف و915 طفلًا وطفلة من اجمالي عدد الأطفال المستهدف وهو 105 ألف و922طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى عشر سنوات.


وأضاف شوكة، إلي أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين وغير المصريين "الأجانب" من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار.

أشار شوكة، إلي أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقئ الطفل أو لفظ التطعيم، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حتى نهاية اليوم.

ولفت شوكة، إلي انتظام العمل في الحملة وإقبال المواطنين علي الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والفرق الثابتة والمتحركة على مستوى المحافظة لتطعيم أطفالهم.. مشيرًا إلى مشاركة 470 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة.

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