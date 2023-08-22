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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار مبادرة "أنت الأغلي" بمدارس شمال سيناء

مبادرة انت الاغلي
مبادرة انت الاغلي بمدارس سيناء

 نفذت مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء،  مبادرة  "انت الاغلي" بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام المديرية ، والدكتورة وفاء موسي مدير عام الإدارة العامة التنشئة المدرسية، ود محمد قشقوش ، مدير الأنشطة المدرسية والمشروعات القومية .

 

وقال عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء ومشرف عام مشروع أندية النشء بالمدارس، إن البرنامج يهدف إلى ترسيخ مفهوم المواطنه والانتماء لدي تلاميذ المدارس في مختلف المراحل.

وأوضح انه يتم تنفيذ البرنامج بمدارس حمدان الخليلي  بإدارة العريش التعليمية ،ومدرسة نجع شيبانه إدارة رفح التعليمية، ومدرسة الإعدادية بنات إدارة بئر العبد التعليمية، ومدرسة الإعدادية بنات إدارة الشيخ زويد التعليمية.

ويشمل برنامج المبادرة ، تنفيذ ورش عمل  فنون تشكيلية ..تنمية بشرية   تربية رياضية، وتستمر  ايام التدريب ثلاثة أيام عي : الاحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع.

 وتم تنفيذ  اولى فعاليات المبادرة بإدارة شباب بئر العبد مدرسة الإعدادية بنات.

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