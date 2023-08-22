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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتابع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالعريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتابع حملة تطعيم الاطفال

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، على دعم وزارة الصحة للقطاع الصحي والطبي في المحافظة، بجانب دعم المحافظة بطاقم طبي علي اعلي مستوي للمشاركة في حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وأضاف المحافظ، خلال جولة تفقدية لمتابعة حملة تطعيم شلل الأطفال في مدينة العريش، بحضور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتورة هانم عبد الرؤوف، مدير عام مكافحة الامراض المعدية في قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين على اللسان.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملة حققت خلال اليومين الماضيين نسبة 83% من إجمالي عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم وعددهم 105 ألف و922طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى عشر سنوات.

وناشد المحافظ ، المواطنين بتطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الاطفال واحتواء اي فيروس وافد، لافتًا إلى أن الحملة مستمرة خلال اليومين المقبلين.

 

19 استشاري:


بدورها قالت الدكتورة هانم عبد الرؤوف، مدير عام مكافحة الامراض المعدية في قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، أنه خلال اليومين الماضيين تم تغطية نحو 85% من المساحة الجغرافية المستهدفة بالمحافظة، لافتة الي مشاركة 19 استشاري من الإدارة العامة لمكافحة الامراض المعدية لتقديم الدعم الفني لمديرية الصحة خلال الاعداد والتجهيز للحملة المحدودة.

وأشارت عبد الرؤوف، إلى مشاركة 470 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة على مستوي المحافظة، موجه التحية للمحافظ علي دعم حملة شلل الأطفال، لافته الي أن الجرعة الثانية يوم 24 سبتمبر لنفس الفئة العمرية من سن يوم وحتى 10 سنوات.

من جانبه، قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين وغير المصريين "الأجانب" من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار.

وأشار شوكة، إلى انتظام العمل في الحملة وإقبال المواطنين علي الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والفرق الثابتة والمتحركة على مستوى المحافظة لتطعيم أطفالهم.

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