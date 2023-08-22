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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد جودة التعليم في 3 مدارس جديدة بمحافظة شمال سيناء

اعتماد جودة التعليم
اعتماد جودة التعليم بمدارس سيناء

 

 

اعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، وزارة التربية والتعليم  (٣) مدارس جديدة  بمحافظة شمال سيناء ،بعد اكتمال المعايير الخاصة باعتماد الجودة  بهذه المدارس، ليصبح إجمالي المدارس التي تم إعتماد الجودة بها 56 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية.

 

56مدرسة :

 

وأكدت الدكتورة أزهار عبد المنعم مدير إدارة الجودة بشمال سيناء،  أن مجموع المدارس التي اعتمدت من قبل ،  بلغ "53" مدرسة ،ليصبح الإجمالي 56 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية بمراكز المحافظة.


واضافت ان المدارس التي تم  اعتمادها حديثاً هى:
بنك سينا( رياض اطفال)  ، مدرسة حسين جاسر بإدارة العريش التعليمية، ومدرسة متعب هجرس بإدارة بئر العبد التعليمية.

 
وبهذه المناسبة تقدم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  بشمال سيناء،  بأرق التهاني  للواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، لدعمه الكامل للعملية التعليمية بالمحافظة، وحرصه على أن تظهر مدارس المحافظة بالمظهر اللائق لها .

 كما تقدم  بالشكر والتقدير لإدارة الجودة بقيادة الدكتورة أزهار عبد المنعم وجميع العاملين بإدارة الجودة بديوان عام المديرية وبإدارتي العريش ببئر العبد والمدارس اللتي اعتمدت حديثاً  .

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