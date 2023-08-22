ممثلو القبائل في الحسنة ونخل يبحثون مطالب المواطنين بوسط سيناء

عقد ممثلي القبائل بمركز الحسنة ونخل محافظة سيناء اجتماعا ضم رموز ومشايخ القبائل ،وذلك بمدينة الحسنة، بحضور سعد بغدادي رئيس مدينة الحسنة ، لبحث اهم الموضوعات والقضايا التي تخص الشأن العام لهذه القبائل وتهم المواطنين الذين يقيمون في منطقة وسط سيناء .



وشهد الاجتماع، عرض المطالب والاحتياجات الرئيسية للمواطنين، وبحث مشاكلهم مع الجهات المعنية على مستوي المحافظة ، لاسيما وأن منطقة وسط سيناء غنية بالثروات التعدينية والمعدنية، ويمكن إقامة مزيد من مشروعات التنمية والمصانع التي تعتمد على المواد الخام التي تتوافر باحتياطي كبير يكفي لعدة أجيال قادمة .



دوائر الانتخابات :

حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص الشأن العام للقبائل التي تقيم بمنطقة وسط سيناء، من بينها متابعة ملف دوائر الانتخابات في المحافظة ..بحيث يكون لمنطقة وسط سيناء نصيب منها كونها تمثل ثلثي مساحة المحافظة.

كما تم مناقشة عدد من القضايا في مجال الخدمات والبنية الاساسية..حيث تقرر اعداد بيان لهذه المشكلات والمطالب الأساسية للمواطنين ، لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه سكان الوسط وتلبية احتياحاتهم.

كما بحث اللقاء حاجة المنطقة إلى إقامة مصانع تعتمد على المواد الخام التي تتوافر بكثرة في وسط سيناء والتي من خلالها يمكن توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة ، ورفع المستوي الاقتصادي للأسرة .

علاوة على تشجيع الزراعات لإنتاج المحاصيل الزراعية التي تتميز بجودتها وخلوها من الهرمونات لزراعتها على مياه الآبار والامطار.







