حملات تموين الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بالمحلات بمدن سيناء



نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ،حملة تموينية من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة والاسماك ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والدقيق.

تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين و الدكتور محافظ شمال سيناء.

وقالت أماني رسلان مدير عام مديرية التموين بالمحافظة، إن الحملة اسفرت عن تحرير عدد 10 محضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

كما تم متابعة سيارات الخضر والفاكهة الواردة للمحافظة بسوق العريش لتجارة الجملة الكائن بالكيلو ١٧ تم الإشراف على تداول الخضر والفاكهة داخل السوق وضبط المخالفين بالبيع بالجملة خارج نطاق السوق، وتحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ اللازم لضبط تداول الخضر والفاكهة داخل نطاق السوق.

حقوق الإنسان:



وفى إطار المشاركة المجتمعية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء استقبلت أماني رسلان مدير عام المديرية المستشار محمد مصطفى رئيس لجنة حقوق الإنسان بشمال سيناء ،.

تم خلال اللقاء الإجابة عن بعض الاستفسارات والموضوعات التموينية التي تخص المواطنين.

ورحبت أماني رسلان خلال اللقاء بتذليل اى عقبات او مشاكل خاصة بالمواطنين والتفاعل مع المنظمة وتقديم كافة الخدمات التموينية للمواطنين والهيئات التي يهمها مصلحة المواطنين.

