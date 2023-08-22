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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثاني تنفيذ حملة بلدي أمانة بقرى سيناء

حملة بلدى أمانة بقرى
حملة بلدى أمانة بقرى سيناء

 

نفذ المجلس القومي للمرأة فرع محافظة شمال سيناء ،  فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد 4100 من السيدات والرجال والأطفال ،بمراكز العريش والشيخ زويد ونخل وبئر العبد ، بعدد 2500 زيارة.

حيث شملت الحملة قرى حي الصفا – حي كرم ابونجيلة – حي السمران -حي الفواخريه – حي ابوصقل – حي الكرامه – المرحله الرابعه -الساحه الشعبية  سلمانه – رابعه – التلول – حي الكفاح -بالوظه  الشيخ زويد -الجوره  - حي أبو عراج- حي السكادرة نخل - -بغداد  الحسنة.

 

النظرة الإيجابية:

 

وقالت احسان داوود غالي ، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، 

حيث شارك في الحملة ،  رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين  وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.
 

وقد بدات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى 6 أغسطس ٢٠٢٣ ،  وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة .
 

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سيناء قرى المراة حملة بلدى امانه

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