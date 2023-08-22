لليوم الثاني تنفيذ حملة بلدي أمانة بقرى سيناء

نفذ المجلس القومي للمرأة فرع محافظة شمال سيناء ، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد 4100 من السيدات والرجال والأطفال ،بمراكز العريش والشيخ زويد ونخل وبئر العبد ، بعدد 2500 زيارة.

حيث شملت الحملة قرى حي الصفا – حي كرم ابونجيلة – حي السمران -حي الفواخريه – حي ابوصقل – حي الكرامه – المرحله الرابعه -الساحه الشعبية سلمانه – رابعه – التلول – حي الكفاح -بالوظه الشيخ زويد -الجوره - حي أبو عراج- حي السكادرة نخل - -بغداد الحسنة.

النظرة الإيجابية:

وقالت احسان داوود غالي ، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية،

حيث شارك في الحملة ، رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.



وقد بدات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى 6 أغسطس ٢٠٢٣ ، وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة .

