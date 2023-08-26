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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير.. استخدام السجائر الإلكترونية لمدة 30 يومًا يسبب مشاكل خطيرة

ستخدام السجائر الإلكترونية
ستخدام السجائر الإلكترونية لمدة 30 يومًا فقط يسبب مشاكل خطي

يمكن أن يؤدي استخدام السجائر الإلكترونية بعد 30 يومًا فقط إلى ضيق في التنفس بالإضافة إلى أعراض التهاب الشعب الهوائية، وفقًا لدراسة جديدة أجراها باحثون من مركز أبحاث التبغ في مركز السرطان الشامل بجامعة ولاية أوهايو وكلية جنوب كاليفورنيا للطب.

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استخدم الباحثون أربع سنوات من البيانات من الدراسات الاستقصائية عبر الإنترنت لفحص التأثير الصحي للسجائر الإلكترونية على المراهقين والشباب، لان السجائر الإلكترونية، تكتسب شعبية كبيرة، خاصة بين الشباب، تنتج بخارًا يحتوي على النيكوتين ومواد ضارة أخرى.

وتؤكد الدراسة الأدلة الموجودة على أن استخدام السجائر الإلكترونية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأعراض الجهاز التنفسي، وبناءً على نتائج الدراسة يقترح الباحثون أنه يجب على منظمي الأدوية العمل على تقليل التأثير الصحي السلبي لاستخدام السجائر الإلكترونية على الشباب.

ونجحت السجائر الإلكترونية في جذب جيل جديد من النيكوتين في أقل من عقد من الزمان، كما أنها تهدد سنوات من التقدم في الحد من استخدام التبغ بين الشباب.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أصبح استخدام السجائر الإلكترونية الآن أعلى بكثير بين الشباب  مقارنة بالبالغين بشكل عام في الولايات المتحدة.

وقالت ألينا تاكيت، عالمة نفس الأطفال والباحثة في مركز أبحاث التبغ، نقلاً عن شبكة سي إن بي سي: "هناك نقطة مهمة بالنسبة للمستهلكين وهي أن السجائر الإلكترونية ليست خالية من المخاطر ونريد بالتأكيد القضاء على بدء واستخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب، أعتقد أن هذا هدف بالغ الأهمية للصحة العامة.

وأشارت إلى أنه في حين أن الدراسة تفحص المراهقين والشباب فقط، فمن بين جميع البالغين، فإن الأشخاص "غالبًا ما يتحولون من استخدام السجائر إلى استخدام السجائر الإلكترونية التي من المحتمل أن تكون أقل مخاطر".

وتابع الباحثون أكثر من 2000 شاب بمتوسط ​​عمر 17.3 سنة من دراسة صحة الأطفال في جنوب كاليفورنيا في عام 2014، طلبوا من المشاركين إكمال استطلاع عبر الإنترنت حول أعراضهم التنفسية واستخدام السجائر الإلكترونية والسجائر التقليدية والقنب، أبلغ حوالي 23٪ من المشاركين عن وجود تاريخ من الربو في وقت المسح الأولي، وقام الباحثون بجمع بيانات المتابعة من غالبية هؤلاء المشاركين خلال ثلاث موجات مسح إضافية، في أعوام 2015 و2017 و2018، حسبما ذكرت شبكة CNBC.

زتم سؤال المشاركين على وجه التحديد عما إذا كانوا قد استخدموا كل منتج من المنتجات الثلاثة وعدد الأيام التي استخدموا فيها المنتج خلال فترة الثلاثين يومًا الماضية، تم تصنيف أولئك الذين لم يجربوا منتجًا مطلقًا على أنهم "لم يستخدموا أبدًا". تم تصنيف أولئك الذين استخدموا منتجًا في يوم واحد على الأقل من الثلاثين يومًا الماضية على أنهم مستخدمون "خلال الثلاثين يومًا الماضية".

ووجد الباحثون أن مستخدمي السجائر الإلكترونية لمدة 30 يومًا الماضية كانوا أكثر عرضة بنسبة 81٪ للإصابة بأعراض تسمى الأزيز، مقارنة بمن لم يستخدموها مطلقًا، بعد الأخذ في الاعتبار موجة الاستطلاع والعمر والجنس والعرق وتعليم الوالدين، ووجد الباحثون أن مستخدمي الـ 30 يومًا الماضية كانوا أيضًا أكثر عرضة بنسبة 78% لخطر الإصابة بضيق التنفس وزيادة خطر الإصابة بأعراض التهاب الشعب الهوائية بنسبة 50%.

 

المصدر: timesofindia

السجائر الالكترونية التنفس ضيق فى التنفس أعراض التهاب الشعب الهوائية السرطان النيكوتين

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