بعد ما خست.. 10 صور تكشف عن أناقة شيرين عبد الوهاب قبل زيادة وزنها

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

تألقت شيرين عبد الوهاب على المسرح بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان كحلي طويل مطرز و اتسم التصميم بانه كشف عن إنقاص وزنها الزائد.

تزينت شيرين عبد الوهاب بمجموعة من المجوهرات الرقيقة و البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شيرين عبد الوهاب على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

من جانب أخر تعتبر شيرين عبد الوهاب من نجمات اللاتي كانت تعرف باناقتها و فساتينها المميزة التي تظهر بها في الحفلات، نستعرض لكم فيما يلي أبرز صور فساتين عبد الوهاب قبل زيادة وزنها…

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب