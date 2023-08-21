تحرير 141 مخالفة لمخابز ومحلات سجائر بالقليوبية

شنت الإدارات التموينية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات وتعليمات عيد عبدالله أبوزيد مدير مديرية التموين بالقليوبية ، وأسفرت الحملة عن تم تحرير ١٤١ محضر مخالفة لمخابز ومحلات سجائر لقيامهم بالامتناع عن صرف الحصص والبيع بأزيد من السعر الرسمي وحجب السجائر.

وشملت الحملة تحرير عدد ٣٤ مخالفة لمخابز بلدية بناحية مركز قليوب وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم وجود قائمة تشغيل وسجل تفتيش وميزان صالح للاستخدام وعدم وجود ماكينة صرف الخبز داخل المخبز والتوقف عن الإنتاج والتصرف في الدقيق وغلق المخبز بدون تصريح وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وعدم نظافة المعجن.

وأسفرت حملة إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة عن تحرير محضري جنح لمحلات سجائر لبيع السجائر أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٣٠٠ عبوة سجائر انواع مختلفة، كما تم تحرير محضري جنح لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت حملة إدارة تموين الخانكة عن تحرير ١٩ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق المخبز بدون تصريح وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين كما تم تحرير محضر جنح لمحل سجائر لحيازة سجائر مجهولة المصدر:

وأسفرت حملة إدارة تموين شبين القناطر عن تحرير ٢٦ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن والتصرف في ١٦ شيكارة دقيق بلدي مدعم وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وأسفرت حملة إدارة تموين بندر ومركز بنها تم تحرير ١٧ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين والتصرف في الدقيق والتوقف عن الإنتاج وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمه تشغيل