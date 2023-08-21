عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 141 مخالفة لمخابز ومحلات سجائر بالقليوبية

حملات تنموية
حملات تنموية

شنت الإدارات التموينية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات وتعليمات عيد عبدالله أبوزيد مدير مديرية التموين بالقليوبية ، وأسفرت الحملة عن تم تحرير ١٤١ محضر مخالفة لمخابز ومحلات سجائر لقيامهم بالامتناع عن صرف الحصص والبيع بأزيد من السعر الرسمي وحجب السجائر.
وشملت الحملة تحرير عدد ٣٤ مخالفة لمخابز بلدية بناحية مركز قليوب وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم وجود قائمة تشغيل وسجل تفتيش وميزان صالح للاستخدام وعدم وجود ماكينة صرف الخبز داخل المخبز والتوقف عن الإنتاج والتصرف في الدقيق وغلق المخبز بدون تصريح وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وعدم نظافة المعجن.
وأسفرت حملة إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة عن تحرير محضري جنح لمحلات سجائر لبيع السجائر أزيد من السعر الرسمي وحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٣٠٠ عبوة سجائر انواع مختلفة، كما تم تحرير محضري جنح لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.
كما أسفرت حملة إدارة تموين الخانكة عن تحرير ١٩ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق المخبز بدون تصريح وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين كما تم تحرير محضر جنح لمحل سجائر لحيازة سجائر مجهولة المصدر:
وأسفرت حملة إدارة تموين شبين القناطر عن تحرير ٢٦ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن والتصرف في ١٦ شيكارة دقيق بلدي مدعم وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.
وأسفرت حملة إدارة تموين بندر ومركز بنها تم تحرير ١٧ مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين والتصرف في الدقيق والتوقف عن الإنتاج وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمه تشغيل

القليوبية محافظة القليوبية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خبز غير مطابق للمواصفات حي غرب شبرا الخيمة حملة مكبرة محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

حجز 45% من حصة مصر المائية.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

تعرف على تشكيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك

انخفاض جديد يضرب سوق الأرز.. اعرف الكيلو السائب والمعبأ وصل كام؟

الغاز بيسرب عندك.. بجملة واحدة أنهى حياة عشيق مرات أبوه | خاص

موضوعات متعلقة

لتميزه علمياً .. جامعة بنها تكرم باحث اكتشاف الديناصور

محافظ القليوبية يوافق على فتح فصول الخدمات بمدارس التعليم الفني

محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني

لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية| افتتاح البرنامج التدريبي لإعداد المدربين بجامعة بنها

"الجيزاوى" يتفقد المنشآت الجديدة لجامعة بنها بكفر سعد

بمشاركة 55 شركة.. انطلاق ملتقى «حياة كريمة» بالقليوبية لتوفير 7 آلاف وظيفة

المشدد 6 سنوات لـ 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة

حبس عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزله بالقليوبية

ترشيحاتنا

الوادي الجديد تكرم التمريض .. وتخصص أراضي لإنشاء أندية لهم

جهود وزارة التموين لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين .. تعرف عليها

مؤشرات تنسيق القبول بكليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم

غرامة 20 ألف جنيه عقوبة ركوب القطار أو النزول منه بعد تحركه

الخواجة يثير أزمة.. رابطة الأندية تطالب برحيل بيريرا واتحاد الكرة يرفض الوصاية

تحمل تكاليفها.. ميدو يسلم ناشئي الزمالك ملابس الموسم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض أنيق.. داليدا خليل ترقص بحفلة عمرو دياب في لبنان| شاهد

يؤدي للموت.. احذر استهلاك الملح والسكر بهذه الطريقة

شعب النعام.. السر وراء الأقدام المشوهة لقبيلة فادوما في زيمبابوي

العلامات السوداء بالبطاطس.. طبيبة: احذروا شيبسي الأسواق يحتوي على بكتريا

فيديو

فضحوا بنتهم ولموا النقطة.. فرح عروس مصرية وخليجي يثير ضجة واسعة

أنا تريند وعايز أتجوزك.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يفاجئ حسناء ميامي

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ