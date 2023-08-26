رئيس شعبة الدخان: 3 خطوات للقضاء على أزمة السجائر في 24 ساعة

‏قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن أزمة السجائر سوف تظل مستمرة حتى تستمع الحكومة الى النصائح التي قدمها، مؤكدا أنه سيحدد ثلاثة خطوات فقط لأنها هذه الأزمة في 24 ساعة.

‏‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، إن أول خطوة هي سرعة إصدار التعديل الضريبي على السجائر الذي تأخر لمدة ثلاثة أشهر، مضيفا أن الخطوة الثانية هي قلب الهرم التوزيع بمعنى أن الشركة الشرقية للدخان كانت تقوم بتوزيع منتجاتها على تجار الجملة وهم يقومون بتخزين السجائر، فيجب عليهم توزيع منتجاتهم في محطات الوطنية للبنزين وأكشاك السجائر ومحال "السوبر ماركت" الكبيرة، وهذا هو قلب الهرم التوزيعي.

حل أزمة السجائر

‏وأضاف أن الامر الثالث أن المضبوطات التي تم ضبطها عن طريق مباحث التموين وتم نقلها في حيازة النائب العام كميات كبيرة جدا، ويجب أن يتم توزيعها في محطات البنزين الوطنية وخلال 48 ساعة سوف يتم حل هذه الأزمة بـ اتباع هذه الخطوات.