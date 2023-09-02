الشركة الشرقية للدخان: زيادة إنتاج السجائر بنسبة 40% من أجل توفيرها للمواطنين

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ الشركة الشرقية للدخان، إنه تم اتخاذ بعض الإجراءات؛ ليتم توفير السجائر بشكل أكبر، لتنخفض أسعارها في السوق، موضحا: "موقف الجهات الأمنية والرقابية كان ممتازا في الفترة الأخيرة، وعلى أعلى مستوى؛ من أجل ضبط السوق، والقبض على التجار الذين يرفعون أسعار السجائر بعد تخزينها".

وأضاف "أمان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه تم زيادة الإنتاج في المرة الأولي بمقدار 25% ومن ثم تم زيادة الإنتاج مرة أخرى يوم الخميس الماضي بنسبة 15% لتصبح زيادة الإنتاج بنسبة 40%.

وتابع هاني أمان، أن السبب الرئيسي من زيادة إنتاج السجائر هو تغطية السوق المصري حتي لا يكون هناك أزمة حتي يستقر السوق بشكل كامل.