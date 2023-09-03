بسبب البريكس.. انخفاض أسعار السجائر والسيارات وأحمد موسي يزف بشرى عن التموين

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الهامة علي مدار الساعة منها، أبرزها ما يتعلق بالأسعار وتداعيات انضمام مصر لمجموعة بريكس..





الزراعة: مصر لديها اكتفاء ذاتي في إنتاج معظم الخضراوات والفواكه

أكد الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في وزارة الزراعة، أن الإنتاج الزراعي يسهم بنسبة 18% في صادرات مصر، كما أن 15% من الناتج المحلي الإجمالي يعود لقطاع الزراعة.

وأوضح أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا في إنتاج معظم الخضراوات والفواكه، والفائض يتم تصديره للخارج.

نقابة المرشدين السياحيين تكشف سبب المطالبة برفع أجور العاملين.. فيديو



كشف سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، تفاصيل المطالبة برفع أجور العاملين بالنقابة.



وقال سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور": "المرشد السياحي لكي يلتحق بهذه المهنة لابد من إجادة اللغات ويكون على علم بدراسة التاريخ والوضع الاقتصادي العالمي وخلفية عن الوضع الاقتصادي في بلده".

شغالين على الهواء .. أحمد موسى يكذّب ادعاءات عميل بالمخابرات الأمريكية



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أحد عملاء المخابرات الأمريكية يدعى سام قام بنشر كلام على لسانه لم يحدث في حلقة اليوم.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما فعله عميل المخابرات الأمريكية شيء عجيب".



أحمد موسى عن صرف السلع التموينية : خد اللي أنت عايزه كله موجود

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المواطن يقوم بصرف السلع التموينية مع بداية كل شهر، مضيفا: "المواطن يحصل على السلع التي يرغب فيها وكل السلع متاحة".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "المواطن يحصل على ما يرغب من سلع وكل السلع متواجدة ".

انفراجة جديدة.. الشرقية للدخان تعلن خبرا سارا بشأن أزمة السجائر| فيديو



قال هاني إمام العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان٫ إن أزمة السجائر شهدت انفراجة خلال الأيام الماضية.

وأضاف هاني إمام العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان٫ خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “المحور”: “اتخذنا بعض القرارات مع الجهات الرقابية، وتعاون معنا بعض التجار الكبار، وبدأت السجائر في الظهور بالأسواق”.

عباس شراقي: مصر لن تفرط في حصتها المائية من نهر النيل| فيديو



علق عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على العملية التفاوضية حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال عباس شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر لن تفرط في حصتها المائية من نهر النيل".

بعد انضمام مصر لـ بريكس .. حقيقة انخفاض أسعارالسيارات بنسبة 60% .. فيديو

كشف منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، حقيقة انخفاض الأسعار بنسبة 60% بعد انضمام مصر لـ بريكس.

وقال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “المحور”٫: “انضمام مصر لجموعة البريكس شيء عظيم جد، وسيفيد قطاع السيارات لكن على المدى الطويل”.





الشركة الشرقية للدخان: زيادة إنتاج السجائر بنسبة 40% من أجل توفيرها للمواطنين

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ الشركة الشرقية للدخان، إنه تم اتخاذ بعض الإجراءات؛ ليتم توفير السجائر بشكل أكبر، لتنخفض أسعارها في السوق، موضحا: "موقف الجهات الأمنية والرقابية كان ممتازا في الفترة الأخيرة، وعلى أعلى مستوى؛ من أجل ضبط السوق، والقبض على التجار الذين يرفعون أسعار السجائر بعد تخزينها".

