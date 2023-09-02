انفراجة جديدة.. الشرقية للدخان تعلن خبرا سارا بشأن أزمة السجائر| فيديو

قال هاني إمام العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان٫ إن أزمة السجائر شهدت انفراجة خلال الأيام الماضية.

وأضاف هاني إمام العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان٫ خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “المحور”٫: “اتخذنا بعض القرارات مع الجهات الرقابية، وتعاون معنا بعض التجار الكبار، وبدأت السجائر في الظهور بالأسواق”.

وأوضح هاني إمام العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان٫: “زدنا الإنتاج الخاص بنا منذ يوم الخميس بكميات أكثر، وبداية من الأسبوع الحالي ستبدأ الكميات بالظهور في الأسواق، وغالبا سيحدث نوع من الانفراجه في الكميات بالأسواق”.

وأشار هاني إمام العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إلى أن "أزمة السجائر كانت مفتعلة، وهذا ما تم اكتشافه مع الجهات الرقابية، بسبب قيام البعض بتخزين السجائر”.