نقابة المرشدين السياحيين تكشف سبب المطالبة برفع أجور العاملين.. فيديو

كشف سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، تفاصيل المطالبة برفع أجور العاملين بالنقابة.

وقال سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور": "المرشد السياحي لكي يلتحق بهذه المهنة لابد من إجادة اللغات ويكون على علم بدراسة التاريخ والوضع الاقتصادي العالمي وخلفية عن الوضع الاقتصادي في بلده".

وأضاف: "لابد أيضا أن تكون ملابس المرشد السياحي جيدة"، موضحا: "المرشد السياحي ينقل للسائح صورة وحضارتها".

وأردف: "لو فرضنا أن الأجر الذي صدر به قرار عام 2017 وهو 700 جنيها سيدفع منهم ضرائب وتأمينات اجتماعية"، موضحا أن الأجرة اليومية للمرشدين السياحيين التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار في عام 2017 بلغت نحو 700 جنيه، موضحا أن المطالبة بزيادة الأجر حاليا إلى 1000 جنيه كحد أدنى جاء بسبب ظروف المعيشة.



وأكد أن رفع الحد الأدنى ليومية المرشد السياحي، إلى 1000 جنيه مطلب عادل في ظل غلاء ظروف المعيشة.

