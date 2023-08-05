نقيب السياحيين يكشف مفاجأة بشأن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن مصر مليئة بالأحداث التاريخية، لافتًا إلى أنه يتم الحرص على إظهار كافة العصور التاريخية في المتحف المصري الكبير، موضحًا أنه سيتم عمل حفل أسطوري لافتتاح هذا المتحف والجميع على أهبة الاستعداد له.



وأضاف “حلقة” خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أنه يتوقع افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية هذا العام، موضحًا أن المتحف يحتوي على عدد كبير من القاعات ومعامل تخص الصناعات التي كانت تتم قديمًا.



وأوضح نقيب السياحيين أن اختيار موقع المتحف المصري الكبير بالقرب من منطقة الأهرامات، وعمل الممشى السياحي الواصل بين المتحف ومنطقة الأهرامات، بجانب مطار سفنكس الدولي واستعداده لاستقبال رحلات الطيران يعكس كم الاستعدادات والمجهودات التي بُذلت لاستقبال مثل هذا الحدث العظيم.



وأشار إلى أن افتتاح المتحف سيكون أسطوريًا بحضور عددًا كبيرًا من رؤساء الدول والملوك، بجانب حضور واسع لوسائل الإعلام من أجل تغطية الافتتاح، مؤكدًا أن هذا المتحف يعتبر نقطة مضيئة للغاية في التنشيط والترويج السياحي خاصة في منطقتي القاهرة والجيزة على غرار منطقتي الأقصر وأسوان.



