الزراعة: مصر لديها اكتفاء ذاتي في إنتاج معظم الخضراوات والفواكه

أكد الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في وزارة الزراعة، أن الإنتاج الزراعي يسهم بنسبة 18% في صادرات مصر، كما أن 15% من الناتج المحلي الإجمالي يعود لقطاع الزراعة.

وأوضح أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا في إنتاج معظم الخضراوات والفواكه، والفائض يتم تصديره للخارج.

وأشار، خلال حواره بقناة الحياة، إلى أنه تم تحقيق زيادة بنسبة 50% في الصادرات الزراعية منذ عام 2014، وأن وزارة الزراعة تعمل على عدة محاور لزيادة التنافسية، منها فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية، موضحا أنه تم فتح أكثر من 80 سوقًا جديدة للمنتجات الزراعية المصرية في دول مختلفة، بما في ذلك السوق الياباني الصارم فيما يتعلق بمعايير الجودة والفحص.

ونوه بأن تركيزهم يتجه أيضًا نحو زيادة الإنتاج ورفع جودة المنتجات من خلال توعية المزارعين بأساليب زراعة محسنة للحفاظ على جودة المنتجات.